El estradense Javier Campos se bajó ayer de la moto después de tomar la salida en la segunda parte de la etapa maratón de 48 horas, la más dura del Dakar 2024. El piloto de 54 años ya anunció el día anterior que tenía muchas dudas sobre si daría terminado la exigente etapa por el desierto del Empty Quarter. El dolor de espalda que venía arrastrando y el cansancio de las primeras jornadas solo le habían permitido recorrer 200 kilómetros en la primera jornada por un trazado plagado de grandes dunas. Para llegar a meta le quedaban ayer otros 400 kilómetros que no se veía capaz de terminar. Por este motivo, decidió echar pie al suelo y regresar al campamento.

Como recoge el reglamento, no completar una etapa le ha supuesto una dura sanción a nivel de tiempo en la clasificación general. Esta ascendió a 46 horas y 15 minutos, que se suman a las penalizaciones que recibió en las etapas anteriores para dejarle una sanción de 47 horas y un minuto. Más las 71 horas que llevaba de carrera sw queda con un tiempo de 98 horas y 18 minutos.

Cabe destacar sin embargo que, a pesar de esta gran penalización, Campos no ha perdido posiciones en la clasificación general, sino que incluso ha escalado un peldaño, subiendo del puesto 109 al 108. Esto da muestra la dureza de esta etapa maratón, en la que, solo en la categoría de moto, hubo cuatro abandonos, entre ellos el del español Joan Barreda. Además, también hubo un gran número de pilotos –en torno a una veintena– que sufrieron penalizaciones importantes similares a las del estradense en esta exigente jornada doble.

La valoración

“Ayer fue un día en que lo pasé muy bien, con unas dunas impresionantes. Hice 200 kilómetros pero la arena estaba muy blanda. No pude llegar a hacer los 300, que habría sido lo más apropiado. Por ese motivo decididí parar en el primer campamento de los tres que había. Durante la noche lo pensé bien y decidí salir pero ya me di la vuelta”, relaba ayer el piloto estradense, ya recién llegado al campamento de Ryad.

“Si el día anterior solo fui capaz de hacer 200 kilómetros, ayer hacer 400 iba ser imposible. Me iba a cansar demasiado y seguramente no daría terminado. Al final, la penalización iba a ser la misma así que decidí no salir. Creo que fue una buena decisión”, afirmó Campos a la hora de justificar su decisión.

Esta dura etapa maratón estuvo marcada por el fuerte dolor de espalda que se le levantó tras el esfuerzo de las primeras etapas. “Desde hace un par de años tengo un punto que se resiente cuando hago algún esfuerzo o en determinados momentos sobre la moto. Eso me provoca mucho dolor. Tomo alguna pastilla pero me sigue doliendo. De esta manera puedo descansar hoy, mientras que mañana ya es día de descanso. El domingo seguiremos corriendo si todo va bien”.

Campos también quiso mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que lo están animando desde diferentes puntos. “Estoy un poco sorprendido de que me siga tanta gente. Solo puedo daros las gracias a todos y deciros que vamos a intentar acabar este reto”, afirmó al tiempo que lamentó no poder realizar más vídeos desde dentro del Dakar. “Aquí hay muchas veces que no tenemos cobertura y la verdad es que también tenemos muchas cosas que hacer y a veces no da tiempo”, lamentó.

Lo que queda

El piloto estradense sigue manteniéndose firme en su objetivo de terminar el Dakar. Para ello que le quedan por delante seis etapas, desde mañana hasta el próximo viernes. El primer paso será sin embargo recuperarse de su dolor de espalda. Ayer Campos ya estuvo trabajando con el fisio y hoy volverá a repetir. Con el descanso de dos días y con estos cuidados, aguarda por recuperar sensaciones sobre la moto. Tras dejar atrás el Empty Quarter, las dunas descenderán de tamaño y extensión pero las jornadas por delante mantienen muchas zonas de piedras que no le pondrán las cosas fáciles en este sentido.