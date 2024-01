El Pazo de Liñares acogió ayer la entrega de los Premios do Patrimonio Cultural que entrega el Seminario de Estudos do Deza (SED). En esta segunda edición, los galardonados son El Museo Etnográfico Casa do Patrón en la categoría de puesta en valor y divulgación; el docente y antropólogo Xoán Carlos García Porral, en la de investigación; el geógrafo Antonio Presas García en el de Descubrindo, y que ayer no pudo acudir a recoger el galardón por un imprevisto, y el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, en el Premio de Honra.

El conselleiro fue uno de los fundadores del SED y se encargó de coordinarlo, antes de asumir en el gobierno lalinense la concejalía de Cultura. Durante su intervención, quiso destacar “el gran orgullo que supone recibir este premio de una entidad como el SED que, desde sus inicios, contribuyó a crear conciencia de comarca, dar a conocer la cultura dezana y dar respuesta a las inquietudes investigadoras con libertad y con respeto”. Quiso realzar también la labor de los otros tres galardonados por su contribución y promoción de la cultura así como en la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio. “Tenemos la suerte de vivir en una tierra rica en valores patrimoniales, pero es importante que los gallegos seamos capaces de entender y divulgar esta riqueza, y para esto es importante que haya proyectos como este, que cuenta con una gran solidez”. Durante su intervención, el político nacido en O Vento, Bermés, hizo hincapié en la contribución del Seminario de Estudos do Deza “a la ampliación de conocimientos sobre aspectos relevantes vinculados a esta comarca” para que estos sean transmitidos a la nuevas generaciones. Durante el acto celebrado en la casona de Liñares también se presentó el número 16 de Descubrindo, Anuario de Estudios e Investigación de Deza, con 16 colaboraciones de Arte, Historia o Geografía. García Porral y Presas, precisamente, son asiduos colaboradores de este volumen.