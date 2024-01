Con frialdad por parte del PP, reproches desde el Bloque y mucha emoción contenida desde las filas de sus compañeros socialistas. Así podemos resumir el pleno extraordinario urgente que celebró ayer la corporación de Silleda para formalizar la dimisión de Manuel Cuiña como alcalde y su renuncia al acta de concejal. Son dos requisitos que tenía que cumplir antes del lunes para poder formar parte de la candidatura del PSOE a las elecciones autonómicas del 18 de febrero. Cuiña ocupa el sexto lugar en la lista por Pontevedra, que encabeza la exministra de Agricultura, Elena Espinosa.

Una decena de personas acudió como público a la sesión, que abrió Cuiña reiterando su agradecimiento a las personas que en estos 17 años de vida política local conformaron gobierno con él o estuvieron en las bancadas de la oposición. Hubo, también, palabras para todo el personal municipal “porque sin ellos ni ellas no sería posible haber sacado adelante todo lo que hicimos en estos 17 años”. Las más sentidas fueron, sin duda, para los vecinos. “Nunca viviré los años suficientes para agradecerle a todo el pueblo de Silleda por darme la oportunidad de echar estos 17 años trabajando por él, 11 de ellos como alcalde, y por darme la oportunidad de presentarme a cinco veces a las elecciones municipales, que suman un periodo de 20 años. Tres de ellas fueron encabezando la lista, en las cinco fuimos la lista más votada y en dos de ellas, incluso, con mayoría absoluta. No tengo más que palabras de agradecimiento”, remarcó.

Silleda va a seguir presente en la vida de Cuiña: aquí nació, desarrolló su labor empresarial y aquí va a seguir. Ahora, en esta nueva etapa, sea política o no, afirma que “allí donde me toque estar, seguiré trabajando y llevando este pueblo muy dentro, seguiré trabajando por el progreso y la prosperidad de esta zona de la comarca y de este concello”.

El pleno no admitía debate, pero sí se abrió un turno de intervención para cualquiera de los otros 12 concejales que desease hablar. Lo hicieron los portavoces de los tres partidos: Ignacio Maril por el PP, Erea Rey desde el BNG y Mónica González Conde, por los socialistas.

"Es una renuncia voluntaria por parte del alcalde" recalcó Ignacio Maril

Ignacio Maril, en una intervención muy breve, resaltó que la dimisión de Cuiña se trata de “una renuncia voluntaria por parte del alcalde”. Quiso desearle “lo mejor en lo personal en esta nueva etapa que emprende, como a cualquier vecino de Silleda”. Más extensa fue Erea Rey, que comenzó transmitiendo el agradecimiento de su partido a Cuiña por sus años de dedicación a la Alcaldía de Silleda, “y en el ámbito de lo personal también le deseamos lo mejor”.

No entraron a valorar esos 17 años. “Para eso ya está la ciudadanía”, sino la experiencia que han tenido como concejales tanto ella como su compañero, Xerardo Díaz, desde las elecciones del 28 de mayo. “Tristemente, lo primero que nos viene a la mente es el desafortunado episodio que protagonizó desde el comienzo del mandato”, en referencia a las arduas negociaciones entre los dos partidos para materializar la investidura de Manuel Cuiña.

Rey le recriminó que en su momento “Cuiña no quisiese gobernar Silleda por 48.000 euros, y ahora diga en prensa que no está en política por dinero”. Para el BNG, Cuiña “intentó culpabilizarnos de una renuncia planificada” y apuntó que van a echar de menos “estos vaivenes”. La portavoz del BNG le afeó también por un “juego de dimisiones que es el resultado de no haber logrado una mayoría absoluta para seguir haciendo lo que le diese la gana”. Pidió, por último, que se explique cómo queda la situación económica del Concello, pues “no es oro todo lo que reluce”.

Rey lamenta que Cuiña "no quisiese gobernar Silleda por 48.000 euros, y ahora dice que no está en política por dinero"

Por último, Mónica González, que tras el pleno ya es la alcaldesa en funciones, afirmó que el de ayer era “un día de sentimientos encontrados, porque se nos va un gran activo de nuestro grupo”. Destacó el gran papel que va a hacer en política autonómica Manuel Cuiña, tanto por su experiencia en política local como porque “va a defender Silleda, la comarca del Deza y a todos los concellos que, como nosotros, muchas veces somos tratados de manera injusta por otras administraciones”.

González reprendió al BNG con un “no es un día de hace reproches, sino de hacer balances. Estoy convencida de que sí aflorarán cosas, pero con ese poso que da el paso del tiempo, y los que tienen dudas de la gestión de Cuiña como alcalde, se darán cuenta con el tiempo de que Cuiña fue, si no lo es, uno de los mejores alcaldes de la historia de Silleda. Para nosotros fue un honor y un orgullo tenerlo como compañero en lo político y en lo personal. Muchas gracias, Manolo”.

Mónica González: "Los que tienen dudas de la gestión de Cuiña como alcalde, se darán cuenta con el tiempo de que Cuiña fue, si no lo es, uno de los mejores alcaldes de la historia de Silleda".

A las palabras de Mónica González le siguió un prolongado aplauso de las filas del PSOE y del público, al que no se unieron las dos fuerzas de la oposición.