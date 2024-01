Couso da el alto

Volver la vista atrás es bueno a veces, ya lo decía la canción. No se trata de vivir de recuerdos, pero sí de impedir que el olvido se adueñe de aquellos que conviene preservar, tanto para el presente como para el futuro. Las tradiciones son un buen ejemplo de ello. Las tierras que baña el Ulla tienen su propia y singular forma de celebrar el Carnaval, que no solo ha de identificarse con el “atranque” y los atuendos que lucen los afamados Xenerais. Además, toda esta tradición se enriquece en cada parroquia y en cada aldea, ganando atributos que contribuyen a diferenciarla. Los vecinos de Couso (A Estrada) no están dispuestos a dejar que la pátina del paso del tiempo haga olvidar cómo el Entroido tradicional reía, danzaba y corría por todas sus aldeas. Después de ocho años de parón, en este 2024 la parroquia se ha unido con la firme decisión de revitalizar su Carnaval, recordando lo que fue para que, con ayuda de todos, pueda seguir siéndolo.

Manuel Brey y Aurora Lorenzo estuvieron en la mañana de ayer arropados por los ediles Lucía Seoane y Juan Constenla en la presentación del Entroido de Couso. El domingo 11 de febrero la fiesta arrancará temprano, con las campanas y las bombas de palenque como aliadas para que, desde las 08.45 horas, la tradición vuelva a correr casa por casa, lanzando ‘vivas’, cantando y bailando por cada lugar hasta completar la jornada con el tradicional atranque en el campo de la fiesta. Brey fue el encargado de desgranar el cartel diseñado para la ocasión, presentado también por los vecinos con el puente medieval que cruza el Ulla y sirve de patrimonial telón de fondo en A Praíña. Tras un almuerzo popular para salir con fuerza, la tropa del Entroido hará su primer alto en la aldea de Sequeiró (10.00 horas), continuando por las de Castro, Maíndo y Couso, hasta llegar, en torno a las 13.30 horas, a la Praíña de Couso. Allí está previsto un desfile de la Máscara, Correos y Xenerais, Coro de Bonitos y Coro de Vellos. Habrá momento para una exhibición de danza tradicional del Entroido do Ulla, a la que seguirá un Encontro de Mini Xenerais junto al puente declarado Bien de Interés Cultural (BIC). A Praíña será también el escenario de la comida popular. Ya por la tarde, continuará el recorrido por las aldeas, tocando el turno, a las 16.00 horas, a la de Barco, seguida por Fontenlo y Souto de Vea, donde habrá otro desfile (18.00 horas), danza tradicional y Encontro de Vellos, todo ello al servicio de recordar que en esta localidad solían encontrarse las tropas del Carnaval tradicional de distintas parroquias del Concello de A Estrada. Ya a las 19.30 horas, en el campo de la fiesta de Couso, el desfile y danza tradicional se acompañará de un sermón y bendición por parte del Cura do Entroido, justo antes de que llegue el esperado Atranque dos Xenerais. Las previsiones no terminan aquí. De la mano de la asociación O Cruceiro de Couso, en esta parroquia se trabaja de manera decidida por la recuperación de algunos de los pilares fundamentales del Entroido tradicional, entre ellos los trajes de Bonitos, los “atranques” con coplas improvisadas o lo chambergos y collares propios de la parranda, como se conoce a la parte de esta tradición que acompaña a las tropas “militares” del Entroido do Ulla. Así, Couso acogerá talleres centrados en la elaboración de los collares que llevan las mujeres o los chambergos, un sombrero con plumas construido sobre la base de un sombrero de centeno. Además, los vecinos de esta parroquia de A Estrada quieren poner el acento en la danza y la música asociadas a esta fiesta, de ahí que se programe una charla en la que el baile será protagonista, sin olvidar la sonoridad carnavalesca de estas tierras a base de gaita y requinta. Las redes sociales se convirtieron también en aliadas para “despertar la morriña de los vecinos” y animarlos a recuperar lo que fue el Entroido en Couso. Un álbum colectivo permite ya recuperar muchas estampas de esta fiesta, que se revitaliza con el objetivo de que llegue a cada rincón de la parroquia y que vecinos y visitantes se dejen envolver e implicar por el espíritu de esta fiesta para vivirla en este escenario; para gozarla por completo en todo su elemento.