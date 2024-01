Javier Campos sabía que la etapa maratón de 48 horas iba a ser el momento más duro del Dakar 2024. Con lo que no contaba era con que su espalda le haría afrontar este duro reto por las dunas de uno de los desiertos más duros del mundo con un dolor constante. “Estoy muy dolorido”, explicaba el estradense por la noche desde el primer campamento base de la etapa. Su maltrecho cuerpo no le permitió seguir más alla de los 200 primeros kilómetros. Eso le deja para mañana 400 para terminar la etapa. Será una dura prueba de fuego para un hombre que, a punto de irse a dormir, no tenía muy claro hasta dónde podría llegar. “Mañana decidiré porque todavía me queda mucho. Seguramente saldré a hacer lo que pueda y, si no doy, me voy al campamento”, lamentó.

Al margen del cansancio acumulado tras siete duras jornadas de Dakar, el principal problema que se está encontrando el estradense está siendo su espalda. En el pasado Rallye de Marruecos Campos sufrió una lesión en esa zona, que regresó después de un mal gesto en una duna del Dakar. Sin tiempo para descansar, ese dolor ha ido en aumento, tanto que ni los calmantes que toma cada día logran amortiguarlo. “Por más pastillas que tomo, el dolor siempre vuelve”, afirmó. El conocido como desierto Empty Quarter puso muy complicadas las cosas a los participantes, tanto que muchos pilotos quedaron perdidos en las dunas con la caída de la noche, tal y como relata el estradense. Campos apostó por pasar la noche en el primer campamento base del recorrido. “Fue un día muy duro, con muchas dunas cortadas. Ya era de noche y todavía había gente en las dudas. El helicóptero no paró de sacar gente. Creo que va a ser una debacle”, explica. Precisamente algunos de los que terminaron en las dunas fueron los que lo iban acompañando en la etapa. Muchos de ellos decidieron seguir para intentar alcanzar el segundo campamento, pero terminó por pillarles la noche en medio del desierto. “Por aquí dicen que hay muchas bajas. Quedaron muchos atrás, rotos físicamente o por la mecánica”. A pesar de la dureza de la carrera y del dolor que lo acompañó, Campos reconocía habérselo pasado “muy bien”. “Es un sitio espectacular. Muy difícil, pero precioso para pilotar. Nunca pensé que pudiese llegar a hacer algo como esto”, afirmó. Lo que le queda por delante a Campos son 400 kilómetros de dunas que tendrá que afrontar además sin muchas referencias. Solo tres pilotos más decidieron parar en el primer campamento, los españoles Javi Vega y Cizeau Girault, además del italiano Francesco Catanese. Hoy tendrán que iniciar la jornada unos 100 kilómetros por detrás de los 28 pilotos que alcanzaron el segundo punto de descanso. La buena noticia para Campos es que, si logra alcanzar la meta, mañana podrá disfrutar de una jornada de descanso en la que recuperarse físicamente.