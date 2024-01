El nuevo salón de plenos del consistorio de Silleda acoge hoy, a las 11.00 horas, la dimisión como alcalde de Manuel Cuiña, quien precisamente ya tenía en mente siendo todavía concejal la conveniencia de unificar en este inmueble de la rúa Progreso todos los servicios del antiguo concello. Será un pleno extraordinario urgente en el que además renunciará a su acta de concejal, dos requisitos necesarios para poder concurrir a las elecciones autonómicas del 18-F.

Desde hoy y hasta un nuevo pleno de constitución, será Mónica González Conde, la primera teniente de alcalde, quien ejerza como regidora en funciones. Una vez que lleguen las credenciales del nuevo concejal del PSOE (el séptimo en la lista es Manuel Requeijo Rey), habrá que celebrar un nuevo pleno de constitución, como los que tienen lugar cada vez que hay elecciones: cada grupo municipal propone a su candidato y sale elegido el que tiene más respaldos. Corresponde, entonces, al grupo municipal del PSOE escoger a ese nuevo candidato o candidata a relevar a Cuiña, que ya no formará parte de dicho grupo, y es “una decisión que está casi ultimada pero que no se va a comunicar”.

El mismo caso que la alcaldesa de Lugo

Cuiña compareció junto a tres de sus cinco compañeros de gobierno: Mónica González, Paula Fernández Pena y Ángela Troitiño. Aprovechó para hacer un balance de sus 17 años en política local, de los que 11 fueron como alcalde, y para acallar las voces críticas del PP con su salto a la política autonómica. “Aquí no hubo un alcalde a la fuga, sino que por sus logros el partido contó con esa persona para que Silleda, Deza y Galicia sigan creciendo”. Añadió que, por ejemplo, se dio el mismo caso con la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, que irá de número 2 en la lista provincial y, ya fuera de micro, recordó cómo el partido sí ha tenido en cuenta a políticos trasdezanos para representación fuera del ámbito municipal: Pablo García fue secretario de Organización del PSOE en 2009, el mismo año en que pasaría a ser senador y en 2012, diputado en el Parlamento. Senadora también fue Paula Fernández Pena entre 2011 y 2015, además de mano derecha de la expresidenta de la Diputación, Carmela Silva, durante el anterior gobierno de coalición.

La condición: ir de sexto

La única condición que puso Cuiña cuando se le preguntó por su disponibilidad para formar parte de la lista por Pontevedra era ocupar el sexto puesto, porque “un proyecto ganador sería sacar como mínimo 6 en Pontevedra. Desde hoy voy a dedicarme a que haya ese cambio político en Galicia” pero, a su vez, recalca que “no me preocupa si salgo o no el 18-F”.

Con los comicios autonómicos, Cuiña puede continuar en política o cerrar esta etapa de su vida. Se presentó a cinco elecciones municipales, en 3 de ellas como candidato a la Alcaldía y formando parte de gobiernos cuya labor “brilló. Voy a ser arrogante, ni siquiera hubo luces y sombras, hubo luces, nada más”.

Deuda de 1,42 millones

Enumeró varios de los logros de los que, en 2027, se habrán realizado bajo 20 años de gobierno socialista. Cuando desembarcó el PSOE como nuevo gobierno en el Concello, en 2007, “Silleda estaba en quiebra técnica, era el concello más endeudado de España, con 12 millones de pasivo, y ahora la deuda es de 1,42 millones, correspondientes a tres créditos, de los que dos son de anteriores ejecutivos del PP”. De esos dos créditos heredados quedan por pagar 197.000 y 185.000 euros (sus cuantías eran de un millón y de 1,5 millones) y el millón que solicitó el PSOE fue para construir el nuevo consistorio. Quedan en Tesorería 1,8 millones en cuentas bancarias y otros casi 1,9 que ha pagado pero que volverá a recuperar cuando cobre las subvenciones correspondientes. Son, por tanto, cerca de 3,7 millones. Y si antes de 2007 los presupuestos eran de 3 millones, ahora rozan los 13.

Cuiña echó mano de otros logros durante su tiempo en la Alcaldía: la condonación de deudas cruzadas con la Semana Verde, que permitió instalar en el recinto la Escola de Música, disponer de una residencia para personas mayores (titularidad del Concello), y propiedades con las que Silleda puede afrontar grandes retos como la recién anunciada Central Leiteira Deza e Tabeirós. Mencionó, también, la dotación de un cinturón verde entre dicho recinto ferial y la Carballeira das Pedrosas, del que solo queda por materializar la Rúa do Parque, con el proyecto ya encargado. En la lista de deberes realizados figuran las distintas obras de urbanización de A Bandeira, con la regeneración de la Praza Juan Salgueiro, la más reciente, a punto de arrancar.

Sobre el rural, el PSOE hizo posible ir desde Laro a Cira, que están a 30 kilómetros de distancia, “por pistas con aglomerado en caliente, aunque quedan viales secundarios por hacer. Recuerdo que en 2007 vino un técnico de Madrid y había lugares enteros donde no conseguían salir los coches”, compara.

La piscina climatizada y más suelo industrial, pendientes

Otro de los logros de los gobiernos socialistas fue la aprobación, con consenso, de la Relación de Postos de Traballo (RPT) que permitió convertir al personal laboral en funcionario. Por cierto, Cuiña quiso agradecer no solo la labor de sus compañeros de partido, sino de todos los trabajadores con los que compartió estos 17 años: en 2007 eran 140 personas, y ahora rondan las 70.

Silleda tiene su primera RPT y su segundo Plan de Urbanismo, que sustituye al de 1981 y que entró en vigor el año pasado “tras una tramitación larga y muy dura”, y que en los próximos años se notará el progreso que puede tener el municipio gracias a este documento. Progreso hay también en población: lleva cinco años ganando vecinos de forma sostenible pero también con un índice de población juvenil de los más altos de la comarca, amén de un índice de paro entre los más bajos tanto de la comarca como de la provincia.

Y no podía dejar de mencionar la nueva casa consistorial, “Tengo que reivindicar que es una obra mía de principio a fin”, ya que suya fue la idea de construirla en la casa da Cultura, como decíamos, y de hacer un referéndum. Y dejó clara otra cuestión: “es obra mía tanto hoy como hace seis meses, si me hubiese marchado, y no me importaría marcharme hace seis meses sin inaugurarla”. Hay que recordar que en julio Cuiña firmó su dimisión como alcalde ante la situación de bloqueo con el BNG para llegar a un acuerdo sobre los sueldos del ejecutivo. Una dimisión que tenía que ir a pleno y era una decisión reversible.

Felicitaciones de vecinos

La era Cuiña deja a sus sucesores tareas pendientes, como la urbanización en el recinto ferial, el entorno del campo de fútbol o las sendas a Toiriz, para las que Silleda aportó hace casi un año cerca de 200.000 euros y está esperando a que la Diputación acelere los trámites, porque la obra de cerca de 900.000 euros, lleva tiempo ya adjudicada. Entre las obras en ejecución, las que ya se realizaron pero aún no se recibieron las ayudas supramunicipales y las que tienen subvenciones concedidas para ejecutar, suman un importe de 5.664.000 euros en el presente año.

Para el nuevo equipo de gobierno quedan también deberes que no pudieron aún materializarse, como una piscina climatizada o más suelo industrial. En cuanto al que a partir de hoy ya será el exalcalde de Silleda, asegura que la inmensa mayoría de los vecinos lo ha felicitado por asumir este nuevo compromiso político.