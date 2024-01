Unha escola con moito ritmo

Latexo Percusión é un nome familiar para os veciños e veciñas da Estrada. As batucadas deste grupo teñen animado máis dunha tarde nas rúas da vila, enchendo o casco urbano de sons tribais que invitan a mover o corpo ao ritmo do golpe seco contra o coiro do tambor. Porén, esta formación conta con máis facetas que a artística. O proxecto comezou fai catro anos en Santiago de Compostela, marcando o nacemento deste coa súa primeira actuación o día de Reis de 2020. Dende entón ata agora a súa labor proliferou abríndose espazo en diferentes ramas. Unha delas é a formativa, coa creación de varias escolas espalladas polo territorio galego. Precisamente A Estrada é un dos concellos onde imparten clases a todos aqueles apaixoados desta disciplina, cunha nómina de 20 alumnos que pretenden ampliar a través de iniciativas como a xornada de portas abertas levada a cabo onte na Estación, ás 20.00 horas.

Ademais da vila estradense, Latexo Percusión ten escolas en Santiago de Compostela, Ribeira e Ourense. Nesta última especialízanse en ritmos africanos. En total son 70 os inscritos, que ou comezan a formarse en clases de iniciación ou desenvolven o xa aprendido nas aulas de perfeccionamento. Como se mencionaba antes, a formación de orixe compostelá emprega as instalacións da Estación para impartir as súas clases. O motivo está estreitamente ligado coa razón levou a que abrise unha escola na Estrada ¬ Alonso de la Cantera. “Coñecíamos a Alonso de coincidir noutros eventos e comentounos que levaba tempo querendo levar unha actividade relacionada coa percusión para a Estación. Foi entón cando falamos o tema máis en serio e acabamos desprazándonos ata alí”, comentan dende a dirección. Pouco a pouco, sexa polo boca a boca ou por darse a coñecer a través de actuacións pola vila, foron captando interesados ata sumar un total de 20 matrículas. O perfil do alumnado é de 40 anos para arriba, porén esperan chegar a xente máis nova para aportar variedade xeracional ao grupo. Así, as cotas son de 30 euros ao mes por unha hora e media de clase á semana, aínda que contan con descontos en pagos trimestrais ou para familias. Nesta liña, dende a organización explican: “As nosas clases van máis ben enfocadas a adultos, porén invitamos a que traian ás crianzas para que que vaian entrando en contacto con esta forma de facer música”. Finalmente, como xa se comentaba anteriormente, Latexo Percusión é unha formación polifacética, polo que ademais das actuacións e da escola tamén realizan labor social a través de iniciativas como actividades no cárcere de Monterroso ou un proxecto formativo levado a cabo no continente africano, concretamente en San Tomé e Príncipe, en colaboración coa ONG portuguesa Oikos.