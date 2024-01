A hostalería lalinense contará dende este luns, día 15, cun novo nome. A cafetería e pastelería Doce Arte comeza a funcionar nesa xornada a partir das 7.30 horas da mañá, ubicada xunto a Casa Currás, practicamente no kilómetro cero e en pleno casco urbano da cabeceira dezá. Dende esta Redacción desexámoslle unha moi boa andaina, xusto no día en que arranca o Mes do Cocido.