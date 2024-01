A sección de Lalín da Escola Oficial de Idiomas mantén aberto ata o 19 a preinscrición nos cursos de destrezas orais nos niveis B1-B2 e C1. Duran 60 horas e impártense os martes e xoves, de 17.00 a 19.00. Os interesados poden informarse na secretaría do IES Aller Ulloa, os martes e mércores de 17.00 a 18.00 horas, no teléfono 986 780 114 ou no enderezo electrónico xefatura.lalin@eoipontevedra.org.