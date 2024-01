Os departamentos de lingua galega, castelá e inglesa do IES Ramón María Aller Ulloa, de Lalín, convocan o XIII Concurso Verso en Lúas, consistente na creación dunha portada orixinal a partir dun texto literario. Poderán participar os alumnos dos catro cursos da ESO e de FP Básica e, fóra de concurso, calquera membro da comunidade educativa.

O certame ten dous premios, consistentes en vales por importe de 50 euros: un para alumnado de primeiro e segundo de Secundaria e outro para os de terceiro e cuarto e os de Formación Profesional. Cada persoa pode entregar ata dúas portadas, con libre elección de formato e ilustración orixinal e inédita. Poderán entregarse en calquera dos tres idiomas dos departamentos convocantes (inglés, castelán ou galego). Os traballos serán entregados antes do 25 de febreiro de 2024. As bases completas da convocatoria poden consultarse na páxina web do instituto.