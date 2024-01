José María Paz e Abraham Rivera gañan 'ex aequo' o premio Cunqueiro de xornalismo gastronómico en Lalín Do primeiro autor recoñeceuse o traballo 'O gran libro do Cocido galego e da súa capital, Lalín' e do segundo o artigo 'En busca del último pulpo gallego' O galardón ten un montante de 4.000 euros, e está convocado polo Concello en colaboración con Ciencias da Comunicación da USC, Turismo de Galicia e asociacións sectoriais