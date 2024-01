“As dúas salas de raios situadas nas Urxencias do CHUS están obsoletas e o seu o mal estado repercute directamente no tempo de atención aos doentes e na propia saúde dos profesionais”. Deste xeito denuncia a sección sindical de CC OO da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza a “inoperancia” dunhas instalacións con equipos”vellos” e “descatalogados no mercado desde hai moito tempo”, situación que facilita que as avarías sexan habituais.

Se ben existen dúas salas de raios, “dificilmente se poden encontrar en servizo ao mesmo tempo, pois case sempre algunha delas está avariada”, porque as máquinas están “obsoletas” e reparadas con pezas doutros equipos. Deste xeito, co constante uso, “ao pouco volven estar estropeadas”, sinala CC OO. Engade que “non se adaptan á tecnoloxía existente na actualidade” –unha “é das poucas analóxicas que quedan en Galicia”–, o que motiva que, a miúdo, haxa que repetir as radiografías, “sometendo ao doente a unha irradiación innecesaria e inxustificada”. Consultados por esta situación, dende o Sergas indican a EL CORREO que está en marcha un completo proceso de renovación dos equipos de radioloxía en distintos centros da área sanitaria e que só faltan as dúas salas de urxencias. Destacan que a Xunta completou en 2023 a instalación de 76 novos equipos de alta tecnoloxía que Galicia incorporou á súa sanidade pública neste último ano a través dos fondos europeos Next Generation. O CHUS dotouse con once equipamentos de alta tecnoloxía por valor de 8,7 millóns de euros, entre os que están cinco TAC.