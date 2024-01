“Hoy estoy muy contento”, nos cuenta Javier Campos desde el campamento base del Dakar, ayer instalado en Al Hofuf. Acaba de terminar la cuarta etapa de la mítica competición y nos atiende una vez terminado su paso por las manos del fisio. La caída que sufrió en el Rallye de Marruecos le sigue pasando factura y el dolor en la espalda amenaza con convertirse en un problema que hay que atajar con tantos días por delante. “En la etapa anterior tuve que pasar por una duna que estaba muy blanda y la moto que se quedó trabada. Casi salgo volando por encima del manillar. Ese gesto hizo que me resintiese del golpe la espalda”, lamentó.

Al margen de eso y de unas manos llenas de ampollas, la moral del primer estradense en participar en un Dakar está alta Esas buenas vibraciones no tienen sin embargo nada que ver con su escalada en la clasificación general. En realidad, Campos nos confiesa que no tiene ni idea de en qué posición terminó la etapa ni qué puesto ocupa en la general. “Lo único que veo cada día es que tengo a siete u ocho por detrás de mí en la salida pero no miro la clasificación”, afirma un hombre que ha apostado desde el primer momento por la cautela.

“Llevamos cuatro etapas y ya hay unos quince pilotos fuera y otros que tuvieron que reengancharse. Todos me insistieron en que tengo que aguantar sin caer. Tuve alguna caída pero nada grave porque no arriesgo. Es muy fácil pensar en darle a la moto con esas llanuras tan largas pero a veces vamos tan rápido que no puedes ver todos los peligros”, afirma el estradense. “Hoy por ejemplo, los últimos 25 kilómetros eran todo dunas y por el medio te encontrabas una zona de piedras enterradas. A más de cien kilómetros por hora puedes decir adiós al Dakar”, añade.

Campos sin embargo considera que cada día que pasa en el Dakar aprende nuevas cosas que le sirven para las etapas siguientes. “Esto es muy complejo, mucho más de lo que pensaba. No sé cómo hacen los que van delante porque tienes que gestionar muchas cosas y muy rápido. Está claro que la experiencia en una carrera como esta vale mucho. En etapas como la de hoy, en la que era muy importante la navegación, es algo clave. Yo voy aprendiendo día a día. En las primeras etapas me ponía nervioso en menos de nada. Ahora ya voy más tranquilo”, argumenta.

Esta progresión explica en parte el buen humor de Campos tras una etapa más corta y que le permitió tomarse un “descanso” de 300 kilómetros de especial. “Ahora entiendo por qué dicen que esta es la carrera más dura del mundo. Es una lucha constante contra tu cuerpo y tu mente. Es mucho esfuerzo pero estoy contento porque veo que mi cuerpo va aguantando bien y de mente estoy cada vez mejor. Hoy salí un poco desmotivado pero fui cogiendo mi ritmo y acabé muy bien”, manifestó el estradense desde el vivac del Dakar.

Campos opta por no centrarse en una clasificación general en la que hasta ahora no ha parado de escalar posiciones. Las dos penalizaciones que recibió en el prólogo le hicieron empezar desde atrás y partir de ahí ha sido subiendo puesto para terminar ayer en el 111 de la general. En la etapa acabó en la posición 107, con un tiempo de 4 horas y 44 minutos en la especial. Hoy, el estradense tendrá que afrontar una quinta etapa diferente, en la que precisamente se ponrá a prueba su estado físico y, especialmente, mental. El recorrido entre Al Hofuf y Shubaytah solo tiene 118 kilómetros de especial pero cuenta con un enlace de 527 kilómetros. Y para terminar, el regreso por el mar de dunas de Empty Quarter, donde los kilómetros cuentan doble o triple y la velocidad se reduce drásticamente. Pocos llegarán al vivac de Shubaytah al caer el sol.