La atención primaria se multiplica en cuatro frentes: gripe A y B, COVID y virus sincitial

Hoy entra en vigor la obligatoriedad de las mascarillas en centros sanitarios en toda España después de que así lo comunicara el Ministerio de Sanidad este lunes, tras registrarse una preocupante subida infecciones respiratorias y extenderse la situación de congestión en las Emergencias y la Atención Primaria.

La sensación general es la de vuelta a la casilla de salida y miedo al regreso de otras medidas preventivas relegadas al olvido tras la pandemia. Sin embargo, cabe preguntarse si esta situación se presenta únicamente en las grandes ciudades o si los centros de salud de concellos más pequeños, como A Estrada, también la sufren.

Según manifiesta el coordinador del servicio de Atención Primaria, Juan Sánchez: “Tenemos la patología habitual y la cuatripandemia formada por virus sincitial, gripe A, gripe B y COVID. En este contexto los servicios de puertas generosas como las consultas de atención primaria, PAC y servicios de urgencias se saturan pero se está solventando bien con el sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios”.

Con todo, el facultativo considera una buena medida que se recupere la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios sanitarios y apela a la responsabilidad individual para emplearla el resto de espacios públicos si se padecen síntomas de alguna de estas infecciones. “Recuperar la mascarilla para las personas con síntomas respiratorios es algo que debería formar parte de ese comportamiento aprendido”, afirma Sánchez, aludiendo a la época del COVID y todas las medidas de seguridad que debían tomarse, como llevar mascarilla en aglomeraciones, guardar distancias o desinfectarse las manos con frecuencia.

En este sentido, parece que la sociedad no acaba de acostumbrarse a las precauciones que deben seguirse para frenar cadenas de contagio incluso tras vivir, hace apenas unos años, una pandemia y un confinamiento. Así lo entiende el coordinado del centro de salud estradense, que considera que no se ha aprendido mucho del pasado: “Como se suele decir, las gripes duran siete días con tratamiento y una semana sin el. Saturar las consultas de atención primaria, los PAC y los servicios de urgencias cuando no hay síntomas más allá de los comunes supone un problema para el sistema sanitario”.

Dicho problema se basa en un principio que las autoridades sanitarias han explicado en más de una ocasión y que tiene que ver con la saturación del servicio, impidiendo que se pueda prestar atención a las personas cuya salud sí se encuentra en riesgo: “La dificultad del acceso a la atención a los pacientes con más urgencia o fragilidad, cronicidad y complejidad activa una ley inversa en la salud, según la cual, a mayor necesidad mayor dificultad de acceso, lo que genera inequidad”. Por este motivo, se reitera la importancia de no acudir a la consulta o a Urgencias si los síntomas son leves o comunes en los procesos gripales.