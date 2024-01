Para repasar a actualidade política, social e económica sempre convén ver as reportaxes que as canles de TV emiten o último día do ano. Pero é bastante máis ameno (e igual estou falando en contra da miña profesión) acudir a un Atranque dos Xenerais que tirar de hemeroteca. De feito, os organizadores dos distintos Entroidos que manteñen a tradición dos Xenerais da Ulla xa recompilan dende fai semanas, incluso meses, aquelas anécdotas, sobre todo as locais, para os enfrontamentos dialécticos entre os Xenerais, pero tamén para os versos doutros personaxes como os Mouros,o Escribano ou o Frade.

En Deza e Tabeirós contamos con tres concellos que manteñen viva a tradición dos Xenerais da Ulla, que na súa vestimenta lembra moito ao paso das tropas de Napoleón por estas terras, hai máis de 200 anos. A Estrada, Silleda e Vila de Cruces forman parte do colectivo Xenerais da Ulla, no que tamén se integran Boqueixón, Santiago, Teo, Touro e Vedra, para manter viva unha celebración que xa foi declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.

Días atrás, Xenerais da Ulla difundiu o calendario de celebracións deste ano, que arrancan xa o 20 deste mes en Oza, Teo. Nas comarcas, como de costume, o primeiro entroido será na localidade silledense de Lamela, o día 3 de febreiro, a partir das 17.30 horas no campo da festa.Na xornada seguinte e coincidindo, como sempre, coa Feira do Cocido de Lalín, a parroquia cruceña de Merza celebra o seu Alto dos Xenerais tamén no campo da festa, desde as 17.30 horas. Non poderá faltar o seu personaxe típico, O Vello dos Cornos, que adoita meterse co público picándoo nas pernas. Hai que lembrar que o Entroido de Merza só se suspendeu en tres ocasións: durante a Guerra Civil, en 2021 e en 2022, nestes dous últimos casos debido ás olas de casos de coronavirus.

Confiemos en que este ano a gripe e o COVID non poidan co Entroido nin de Merza nin do resto de concellos da Ulla. O seguinte en festexalo volverá ser Silleda, cunha cita na Bandeira o día 10 de febreiro, na Praza Juan Salgueiro a partir das 18.00 horas. Ao día seguinte, Couso, na Estrada, festexa o seu Domingo de Entroido, con diversos personaxes no seu campo da festa, dende as 19.00 horas.

Será o día 13, martes de Entroido, cando A Estrada celebre o seu carnaval municipal na Praza da Feira, a partir das 18.30 horas.Pecha o almanaque a parroquia cruceña de Salgueiros, o día 18, domingo posterior ao Entroido, con Atranques no campo da festa, dende as 16.00 horas. Salgueiros conta tamén cunha especie de Vello dos Cornos que adoita desfilar coa súa esposa encabezando a comitiva dos Xenerais. Onde non vai haber Xenerais este ano, nin outros personaxes, será na parroquia cruceña de Piloño, dada a falta de colaboración coa Asociación Cultural Cornamentas de Piloño para organizar un festexo que precisa de varias semanas de preparación.

Os Baldreus de Silleda precisan sombreiros de palla

Os Baldreus de Silleda son unha figura de Entroido creada o ano pasado da man de SIC Iniciativas Culturais e Amigos dos Baldreus. Os seus responsables xa están preparando a cita do 11 de febreiro, o Domingo de Baldreus. A organización apela á colaboración veciñal, porque precisa sombreiros de palla tradicionais elaborados na zona e que estean usados para transformalos na indumentaria que van lucir estes personaxes nos desfiles, adornados con follatos e mimosas. Por iso, aqueles veciños que teñan sombreiros deste tipo na casa e non os empreguen, poden donalos á organización, coa que poden contactar con Estefanía Fernández Miguélez no seu perfil de Facebook ou a través do número de teléfono 604 073 853. Cabe recordar que o Domingo de Baldreus conta ademais con outras personaxes, como o Demo de Carboeiro ou Frei Lourenzo, un monxe benedictino. Ainda que de recente implantación, os Baldreus xa contan cun mural na rúa Trasdeza, de Silleda, dende o pasado mes de maio. É obra de Coas mans artesanía.

Inscrición no concurso de disfraces de Merza

Como dixemos, o Entroido de Merza será o primero domingo de febreiro, día 4. A programación conta cun concurso de disfraces no que se repartirán, en tota, 1.150 euros en premios. Para participar, é preciso anotarse antes do 2 de febreiro, enviando unha mensaxe ao perfil de Instragram da Asociación Cultural Vello dos Cornos, que organiza esta cita. Nesa mensaxe, a persoa ou colectivo debe indicar o nome do grupo, ou do disfraz individual, o número de persoas e facilitar o nome completo e o DNI da persoa responsable, en caso de que se trate dun grupo. En Merza haberá premios para as tres mellores creacións tanto en carrozas (con 200, 150 e 90 euros), como en grupos colectivos (180, 100 e 80 euros) e individual (70, 50 e 30 euros).

A organización tamén anuncia unha mención especial, gratificada con 200 euros. O xurado deberá ter en conta cuestións como a orixinalidade, a creatividade e o disfraz artesanal. Ainda que o Alto dos Xeneirais e o repaso do Escribano, así como o sermón do Frade e o discurso dos Mouros comenzarán ás 17.30 horas, xa ás 16.40 haberá o desfile de carrozas e de disfraces, acompanado de música de charanga.