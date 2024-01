Responde al nombre de Wakanda, tiene un año de edad y lleva microchip. Son los datos que aporta Johana Alexandra Mato Mazzoccoli para encontrar a su gata, desaparecida el pasado fin de semana de su domicilio de Lalín, junto al cuartel de la Guardia Civil.

La mujer ruega a quienes puedan haber visto a la minina, que está castrada y es muy mansa, que llamen al número de teléfono 696254347. “Por favor, necesito encontrarla”, dice Johana en una publicación en redes sociales, de la que también se hace eco la asociación Bigotes Colonias de Gatos de Lalín, que igualmente se ofrece para quienes tengan pistas.

La gatita desapareció de su hogar en Lalín de Arriba durante la noche del sábado 6 al domingo 7. “Posiblemente me dejé la puerta de la terraza abierta y salió por ahí”, indica su dueña, que sostiene que “muy casera” y que, de hecho, “es la primera vez que se escapa”. Por lo que le han comentado, estos animales no suelen alejarse mucho del sitio, por lo que podría estar desorientada en las inmediaciones. No obstante, las búsquedas hasta ahora han resultado infructuosas.

¿Veneno en Goiás?

A finales del año pasado también desapareció otro gato, de nombre Loky, en la parroquia de Goiás, en el lugar de la iglesia. Su cuidadora confirmaba ayer que lo hallaron días después muerto en la calle, con indicios de haber sido envenenado. “Tenía espumilla en la boca”, dice. En esa zona, a donde Loky iba un rato todas las tardes, “había siempre un montón de gatos y más de la mitad han desaparecido”, añade.