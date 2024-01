“La primera vez que me dijo que quería ir al Dakar le dije que estaba loco”

Manuel Arca es uno de los hombres que mejor conoce a Javier Campos, especialmente en lo que a las motos se refiere. Durante décadas ambos han compartiendo aventuras en esta afición que los une. Y es que en realidad, Arca tuvo mucho que ver en los primeros pasos y en la creciente pasión por este deporte que años después llevó a su amigo a convertirse en el primer estradense en disputar un Dakar. Arca sigue ahora sus evoluciones en Arabia Saudí con un tono de orgullo “Me hubiese gustado estar allí pero nunca podría hacerlo. Ya no me veo para eso, demasiadas lesiones. Nunca aguantaría”, afirmó ayer el piloto estradense, quien intenta hablar con su amigo tras cada etapa para saber cómo marcha su aventura.

La amistad entre Arca y Campos viene desde muy lejos. Esa amistad los llevó a iniciarse juntos en el mundo del trial hace más de veinte años. “Después de unos años decidí dejarlo y él también lo dejó conmigo. Sin embargo, siempre me gustaron las motos, así que un día decidí comprarme una moto de trail, así podía ir por asfalto pero también por pistas, que me gusta más. De allí a poco apareció él con otra moto de trail para venir conmigo”, recuerda Arca. Tras cinco años disfrutando de su afición Arca propuso a su amigo un reto diferente, realizar una aventura por Marruecos de varias etapas.

Así fue como en 2016 ambos terminaron disputando el bautizado como Petit Dakar, el que sería la semilla que terminaría germinando en la aventura dakariana de Campos. “Él, al principio, no quería ir pero al final conocimos una empresa que organizaba todo y nos fuimos allá. Nos fue muy bien así que decidí comprarme una moto de trail más ligera para este tipo de rutas. Recuerdo que lo llamé y le dije que había comprado una en Almería y que me la traían en transporte. Al rato me llamó de nuevo y me dijo que el camión parase en Madrid a coger la suya”.

A partir de ahí llegó la Liga Gallega de trail y el salto definitivo de Campos. “Un día me dijo que quería ir al Dakar. Le dije que estaba loco. Javier es de esas personas que cuando se propone hacer algo lo hace a fondo y siempre lo termina consiguiendo pero la verdad es que pensé que no iba a llegar al Dakar y lo logró”, afirma. Arca conoce muy bien a su compañero como piloto y considera que por el momento está siendo muy inteligente con su estrategia de carrera. “Él ya dijo que iba a ir de menos a más y analizando sus posibilidades. De momento creo que lo está gestionando bien. Está buscando su ritmo y dosificando. Esto es muy largo y son etapas muy duras”, explicó.

“Javier es un piloto muy fino, muy seguro y con una gran concentración. Cuando quiere puede darle caña pero normalmente actúa con la cabeza”, añadió Arca al analizar a su amigo en carrera. “Cuando estás tantas horas seguidas encima de una moto es complicado mantener la concentración. A partir de los 200 kilómetros es cuando vienen los despistes y con ellos los accidentes. Javier es un piloto frío, capaz de atender la navegación y al pilotaje”. Arca señaló además que Campos es un novato en un Dakar pero ya con 52 años. Eso le otorga más cabeza fría pero también una mayor exigencia física. Sin embargo considera que su amigo ha sido capaz de llegar al Dakar en una gran forma, más de lo que él mismo esperaba.

Por su experiencia en competiciones por etapas, el piloto estradense señaló que normalmente las primeras jornadas se hacen más duras. “Los primeros días te duele todo. Es a partir del tercer o cuarto día cuando empiezas a ir mejor. A Javi lo veo bien, incluso con buena cara al terminar las etapas. Por todo ello Arca se muestra confiade en que su amigo logre alcanzar la meta final. “Cuando hace algo, lo hace al 100%. Es como cuando dijo que quería traer un Campeonato de Europa de Trail a A Estrada y ahí lo tienes. Ahora está disfrutando de algo muy bonito, a lo que dedicó mucho tiempo. Un momento único en la vida”, afirmó.

Superada la etapa maratón, con avería incluida

El estradense Javier Campos sigue con paso firme en su aventura dakariana. Ayer, el piloto afrontó una dura etapa maratón, con 438 kilómetros de especial entre Al Duwadimi y Al Salamiya. El estradense iniciaba esta larga etapa en el puesto 116 y la terminó tres posiciones más arriba, en el 113, continuando de esta manera con su escalada en la clasificación general. En la etapa terminó ocupando en puesto 111. Tras llegar a meta, los mecánicos tenían solo dos horas para revisar su montura antes de afrontar los últimos 170 kilómetros de enlace hasta el campamento en el que pasará la noche para completar hoy la primera etapa maratón. Mientras sus mecánicos revisaban su moto, Campos ofrecía una valoración positiva de la jornada a pesar de haber sufrido una avería. “Me falló la bomba delantera de gasolina pero pude empatar un tubo para pasar gasolina de un depósito a otro. Al final lo pude solucionar y llegar. Ahora lo están mirando para intentar arreglarlo”, explicaba Campos. Los datos sobre la tercera etapa anunciaban una nueva criba. Y ha sido tan dura como se preveía para los pilotos a la cabeza, que pecaron de tener demasiada prisa. Hoy se presenta la segunda parte de esta etapa maratón para llegar hasta Al Hofuf y acercarse un poco más al desierto. Se trata de una jornada con 332 kilómetros de enlace pero solo 299 de especial. El terreno cambia, con zonas más rápidas, pero sube la dificultad en cuanto a la navegación. Campos tendrá que estar atento para no cometer errores en forma de penalizaciones o de caminos equivocados.