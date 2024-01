La caza menor remata con un buen balance de perdiz pero con disparidad en el conejo

Este sábado, Día de Reyes, remató la temporada de caza menor, aunque podrán seguir abatiéndose especies como el zorro y la arcea. Después de casi tres meses –comenzó el 15 de octubre– el balance es dispar según la especie y el tecor. Sí hubo densidad de perdiz y aún quedan en el monte parejas que pueden criar, con salvedades como en Silleda, “donde hubo poca cantidad, pero confiamos en recuperar el año que viene”, como apunta el presidente de la sociedad de caza, José Ramón Iglesias Rey.

Perdices con la pluma ya mudada

Esta ave sí obtuvo excelentes resultados en Dozón, “gracias al consejo del criador, que nos recomendó soltarlas en el monte cuando superasen los cuatro meses y ya hubiesen mudado la pluma”, explica el presidente del Tecor, José Rodríguez. Las repoblaciones de perdiz también dieron mejores resultados durante esta temporada de caza en Lalín o en los terrenos del Tecor Río Ulla, de A Estrada.

No ocurre lo mismo con el conejo. El presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, José Luis Montoto, lamenta que las enfermedades sigan diezmando la población de esta especie temporada tras temporada. “Hay tecores que gastamos un montón de dinero en siembras de conejo y en desbroces, por eso creo que la administración tiene que echar mano para arreglar el problema”, con medidas como estudios por zonas de los tecores, para potenciar aquellas en las que el conejo sí consigue adaptarse al hábitat y criar. Pero también hay que tener en cuenta que lo ideal es que esta especie, o cualquier otra, esté repartida por todo el tecor, para evitar que se concentren demasiadas cuadrillas solo aquellos puntos donde hay piezas de caza.

Quemas controladas

Lalín lleva por lo menos dos años “cutres” en densidad de conejo, tanto por la mixomatosis como por la diarrea vírica hemorrágica. También tienen en su contra montes inapropiados, con demasiada maleza que solo facilita el cobijo de sus depredadores, así como periodos de lluvias continuadas como la de esta temporada recién acabada, que contribuyen a la propagación de enfermedades entre animales pero también de plagas entre especies de flora. Por ello, son varias las sociedades de caza que ya han solicitado quemas controladas a la Xunta para, en estos meses de invierno y primavera, preparar los hábitats para la próxima temporada y también sembrar cereal.

Dozón, como hace 30 años

Decíamos que la humedad de las precipitaciones es idónea para expandir las plagas, y también borrar el rastro de las especies de caza. “Como mejor se caza el conejo es con heladas, que sí mantienen el rastro, y esta temporada no hubo muchas, la verdad”, recuerda José Rodríguez. Aún así, en Dozón hay montes como el de As Zarras o el ubicado entre Santo Domingo y Puxallos donde la densidad de conejo es similar a la de hace 30 años, y en Amear o San Martiño huno cuadrillas que cerraron la temporada con 60 piezas abatidas.

El tiempo invernal, en realidad, lleva escasas semanas instalado en las comarcas, y por ello también ha tardado en dejarse ver otra ave, la arcea. Suele emigrar del norte europeo cuando las temperaturas se desploman pero, si el frío no es excesivo en Francia o en el País Vasco, ya se queda en esas latitudes y no llega a Galicia. El plazo para cazar arcea está abierto hasta el 11 de febrero, y esta ampliación suele pedirse por parte de los tecores cuando elaboran su plan anual. Además, del 11 de febrero al 15 de marzo se puede entrenar, pero sin arma. En marzo y abril la arcea vuelve a emigrar al Norte de Europa, siendo muy raro que se quede a criar en Galicia. “Puede haber alguna pareja en Os Ancares”, apunta el presidente del Tecor de Dozón. No es un animal que se críe en cautividad porque se alimenta de insectos sobre todo en humedales.

Sobra decirlo, pero además de las enfermedades, el monte viejo y las lluvias, el conejo también tiene en su contra a los depredadores: el zorro, el jabalí y las aves rapaces, como apuntan desde la Sociedade de Caza e Pesca de Rodeiro que, por cierto, el 21 de febrero escogerá nueva directiva.

En cuanto a la liebre, su caza estuvo permitida entre el 15 de octubre y el 26 de noviembre, en terrenos de régimen cinegético especial. Esta especie está recuperándose en zonas como la de Silleda, gracias también a la concienciación de los cazadores, así como en Lalín.

Menos zorros afectados por la sarna

Según la resolución publicada el 2 de mayo del año pasado y que regula la temporada, el zorro puede abatirse durante el periodo de caza menor tanto como especie cinegética como dentro de batidas de gestión. En este segundo caso se habilitaron dos periodos de batida: desde el 1 de septiembre al 14 de octubre y desde este domingo, 7 de enero, hasta el 11 de febrero los jueves, sábados, domingos y festivos. En ese primer periodo de septiembre se vieron varios ejemplares con sarna en la zona de O Sisto y A Lagoa, en Dozón. “Y sin embargo, ahora los que hemos visto están sanos, así que los enfermos o han muerto o se han recuperado”, apunta el presidente del Tecor de Dozón. Aquí hay dos cuadrillas que cazan zorro, y debe estar compuesta cada una por 10 miembros, igual que la del corzo, mientras que en la de jabalí se exige un mínimo de ocho. Rodríguez pide que se revisen estos requisitos, en vista de cada vez escasean más los cazadores.

Las batidas a zorros pueden realizarse también en zonas de adiestramiento y en vedados, ya que es una forma de controlar la población de estos depredadores así como la expansión de la sarna, que puede contagiar a perros de caza y a personas. La sarna también parece haber mermado en la población del zorro del Tecor Río Ulla, en A Estrada, mientras que en Lalín hay algunas áreas donde todavía quedan animales enfermos. En Silleda, por su parte, cuentan con seis cuadrillas para acometer las batidas.