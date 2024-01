Mulleres que dan (e moi ben) a nota

Hai pouco máis dun mes, o 2 de decembro, o poboado mineiro de Fontao celebrou a súa romaría en honor a Santa Bárbara. Como os fondos económicos non daban para grandes gastos, a sesión vermú correu a cargo dun grupo local case recén creado, As Estraloqueiras. O éxito durante a estrea desta formación foi tal que tocou na sesión vermú pero tamén en varios pases pola tarde e pola noite.

O nome, Estraloqueiras, está relacionado cos estraloques, os foguetes que adoitan empregarse para os festexos de San Xoán. Esta palabra tamén serve para denominar ás plantas chamadas tamén dedaleiras, polo ruido que fan ás súas flores cando se estralan coas mans. Se o nome é orixinal, a composición tamén, posto que nas Estraloqueiras só tocan mulleres, todas elas coñecidas entre si porque ou ben estudaron no IES Marco do Camballón ou ben forman parte da Artística de Merza, a banda máis antiga de Galicia e que está a piques de cumprir 200 anos, no 2028.

Ampliación de repertorio

Unha das súas compoñentes, Uxía Ramos, define o estilo das Estraloqueiras como “tradi-moderno, porque o mesmo tocamos Cuba, qué bonita é Cuba que Montalegre ou O Galo Canta”. Ainda que varias compoñentes estudaron a materia de regueifa no instituto, polo momento As Estraloqueiras non van botar man de momento da improvisación oral e vanse centrar nun repertorio de música con temas tradicionais aos que xa están incorporando novas pezas, de cara a a futuras actuacións. Tanto na sesión de Fontao como na de clausura do campamento navideño de Merza Mural, as cancións escollidas serviron para promocionar o idioma galego, e tamén para sacar a xente a danzar, sobre todo na romaría de Santa Bárbara “Animouse a bailar tanto o público novo como o de máis idade, porque esta música adoita gostar moito”, recalca Uxía Ramos. Esta nova iniciativa amosa o compromiso da mocidade cruceña co patrimonio inmaterial, pois as súas compoñentes teñen idades de entre só 14 e 16 anos. A maior é Carlota Salgado, con 35, e que foi a promotora da iniciativa. Salgado toca o acordeón no grupo, pero é unha das frautas da Artística e tamén o teléfono de contacto (666 37 97 45) para as comisións de festas ou colectivos que estean interesados en contratar esta formación que, por suposto, non está pechada a que haxa integrantes varóns.

As Estraloqueiras comezaron a ensaiar en novembro, ben no local social de Fontao ou ben no de Merza. “Tentamos reunirmos todas as semanas, na fin de semana” para ir preparando os temas e, por qué non, disfrutar da música, unha arte que está tan ben arraigada nesa zona de Vila de Cruces. Preguntada pola opinións dos pais e nais neste novo proxecto musical, Uxía Ramos é moi clara: “Están todos felices e encantados, porque adicarte á música tén moitas saídas”.

Instagram

Para aquelas comisións de festas que estean traballando xa na promación dos festexos de verán, ou aqueles particulares que queiran poñerlle unha banda sonora aos seus eventos, este grupo tradi-moderno ten nas rede social Instragram o perfil as_estraloqueiras.