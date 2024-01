“Esto es muy duro. Estoy cansando pero voy aguantando. Son etapas muy largas que machacan el cuerpo y la cabeza. Hay altibajos y no hay un momento para descansar. Voy a cenar algo rápido y a dormir para la etapa maratón”. Las declaraciones de Javier Campos nada más terminar la segunda etapa muestran una pequeña parte de la dureza de un Dakar que se está ganando a pulso la fama con la que arrancaba de ser la edición más dura de la historia. Los numerosos abandonos registrados en la jornada de ayer, son una buena prueba de la dificultad de un recorrido que esta poniendo a prueba a pilotos y monturas.

En ese marco, el estradense Javier Campos sigue con el guión marcado de antemano, con una estrategia muy conservadora y escalando poco a poco posiciones en la general. El piloto terminó la segunda etapa en el puesto 116 después de seis horas y 53 minutos de especial y con una penalización de un minuto. Esto le permite subir desde la posición 125 hasta la 119.

“La primera etapa fue muy dura, con mucha piedra volcánica y muchos kilómetros. Lo pude solventar bien. Solo tuve una caída en la que no me pasó nada porque iba despacio. El ritmo que llevaba era bajo, así que tuve que hacer la última media hora de noche, más el enlace. Llegué cansado, pero bien”, valoró el estradense.

“La etapa de hoy fue mucho más rápida. Al principio zona rápida, luego unos kilómetros de dunas y luego planicies y caminos de arena. De nuevo hubo un goteo constante de abandonos, con muchas caídas.Los helicópteros no pararon de trabajar todo el día. Yo voy a mi ritmo. Puedo correr más pero no lo voy a hacer. Esta carrera es muy larga. Aunque llegue un poco más tarde, lo importante es llegar. Lo que me importa es ir terminando cada día. Ayer también Carles, un compañero, tuvo una caída muy fuerte. Ojalá que todo salga bien”.

Tendrá que esmerarse durante los próximos días ya que la carrera afronta cuatro grandes etapas antes del día del descanso. Los corredores rodarán hoy y mañana una etapa maratón. Así, la jornada se disputará a lo largo de una especial muy variada, pues los tramos pedregosos darán paso a horizontes de arena, y más adelante a zonas de dunas, en un día en el que todos tendrán que contar con una importante limitación: los vehículos sólo dispondrán de dos horas de asistencia al final de la especial antes de dirigirse al vivac maratón y a un parque cerrado.