Las 153 consultas por violencia de género de A Estrada “son solo la punta del iceberg”

El Centro de Informacíon á Muller (CIM) de A Estrada hizo público la semana pasada el balance de consultas atendidas durante el 2023. En este podía leerse que se recibieron un total de 618 visitas a las instalaciones de esta institución, de las cuales 153 estaban relacionadas con violencia de género. Si bien hay que tener en cuenta que cada usuaria realizaba más de una consulta, por lo tanto no se trata de 153 mujeres que sufren este tipo de violencia en el concello, aun así la cifra resulta llamativa, pese a que según afirma la abogada del CIM, Margarita de la Calle: “Esto es solo la punta del iceberg”.

En realidad, las cifras del 2023 son bastante similares a las de años pasados. “En general, la tendencia es la misma”, asegura la jurista al frente del departamento legal. Con todo, el CIM opta por no facilitar el número de mujeres detrás de esas 153 consultas, ni los que habrían denunciado en estos últimos años. Lo que sí comparte De la Calle es el perfil de las denunciantes: “Suelen ser mujeres mayores de 30 años, tanto en pareja como casadas, y aunque nos consta que hay mujeres más jóvenes que también sufren violencia de género, no es habitual que denuncien o que acudan a pedir ayuda”.

Por otra parte, la abogada estradense también explica que no existe un motivo reiterado que despierte en las víctimas la iniciativa de denunciar: “No hay una situación concreta, cada mujer es diferente, lo que sí es transversal es que todas llegan cuando han llegado al límite de su paciencia, por decirlo de algún modo. Cuando ya no aguantan más”. Desafortunadamente, la abogada reconoce que en muchas ocasiones ese límite se alcanza tras haber sufrido un episodio violento.

Una vez las mujeres acuden al CIM se pone en marcha un protocolo de respuesta vigente desde el 2010 y que involucra a todos los agentes necesarios para garantizar la máxima eficiencia en el abordaje de estas cuestiones y en la protección de la denunciante, que son: el CIM, el centro de salud, la Policía Local, Guardia Civil, Educación y Servizos Sociais del Concello, juzgado y abogacía.

De este modo se consigue que la víctima se sienta acompañada, protegida e informada durante todo el proceso una vez se decide a salir de esa situación de maltrato. En este sentido, De la Calle sostiene: “Una vez dan el paso, son persistentes y llegan hasta el final”.

Una aplicación móvil para llegar a más gente El Centro de Información á Muller (CIM) de A Estrada entiende que las víctimas de violencia de género que llegan a su puerta representan un pequeño porcentaje con respecto al número real. Sea por los motivos que sea, como los mencionados por la técnica de igualdad, Lara Fuentes, que explica cómo las jóvenes no se identifican con el perfil prototípico de mujer que sufre esta clase de maltrato, lo cierto es que es necesario llegar a más gente para poder erradicar un problema estructural de nuestra sociedad como es la violencia machista. Para ello, CIM y Concello pusieron en marcha en 2022 una aplicación disponible en Google Play y Apple Store. Se trata de “Benquéro(ME)”, en la que se habilita información, un buzón de preguntas e incluso un test para facilitar que aquellas personas que sufren o ejercen violencia puedan identificarse como tal y así trabajar para solucionar el problema.

Normalización y silencio entre la juventud

Como se mencionaba anteriormente, se sospecha e incluso se sabe a ciencia cierta que hay muchas más mujeres víctimas de la violencia machista en A Estrada que todavía no han denunciado y quizás nunca lo hagan. Especialmente, la abogada del CIM, Marga de la Calle, habla de las más jóvenes, sobre todo por debajo de los 30 años. “Tenemos alguna usuaria pero es raro que denuncien” declara. Cabe preguntarse porqué las nuevas generaciones no dan un paso al frente a la hora de denunciar estas conductas dañinas de las que son víctimas. Según explica Lara Fuentes, agente de igualdad que trabaja diariamente los centros educativos en esta área relata: “Suelen entender el problema como algo ajeno, al considerar que las víctimas de violencia de género son mujeres mayores, casadas, y ellas no identifican que entren dentro de este patrón”. Además, Fuentes añade que las formas de violencia que se infligen a través de las redes y las nuevas tecnologías “no son nuevas, sino que son las de siempre a través de otros canales, pero que se normalizan mucho, como los celos o el control”. “Una cosa que me llama la atención es que cuando trabajamos en las aulas ejercicios para identificar ‘red flags’ y presento casos como revisar las redes sociales o leer los mensajes privados de las parejas, los jóvenes no lo entienden como una conducta de control sino como una forma de mostrar y generar confianza en el otro” dice Fuentes, que añade: “Otros factores que influyen es que está habiendo cierta tendencia negacionista de la violencia de género, o que son sus primeras relaciones y entienden que esos comportamientos son normales”.