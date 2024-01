O colectivo Queremos Parcelarias proponlle á corporación municipal que celebre un pleno extraordinario urxente no que se solicite á Xunta (tanto ao goberno en funcións como ao resultante dos comicios do 18 de febreiro) que non tramite ningunha licencia nin emita ningunha resolución favorable nin para os parques eólicos nin para as augas residuais da planta de fibras textís que pretende construir Altri en Antas de Ulla, e que irán parar a un remanso do pantano de Portodemouros.

Queremos Parcelarias pide que estes trámites estén parados ata que se decreten con partida orzamentarias as concentracións das oito parroquias paralizadas e ata que se inicien os trámites noutras tres áreas. O colectivo quere que nese pleno tamén se respalde a elaboración dun plan de investimentos e de compensacións económicas para as zonas afectadas, que estea financiado pola Xunta e as empresas beneficiarias deses proxectos industriais. Queremos Parcelarias lembra que nas 8 parroquias coa parcelaria paralizada, nos últimos 13 anos só se realizou un informe de viabilidade, e dende 2002 lévanse investido máuis de 800.000 euros . Sumadas ás outras tres novas zonas (Agra-O Sexo-Val de Sangorza, A Baíña-Berredo-Órrea e Basadre-Eidián-Ramil), conforman más de 5.000 hectáreas onda a ribeira do Ulla que presumen dunha moi alta potencialidade produtiva e que, ademais, axudarían a fixar poboación e xerarían “novas fontes de ingresos e riqueza” como indica o colectivo que preside Juan Carlos Sánchez Fuciños. Nesta zona, ademais, estanse construindo dous eólicos dos de maiores dimensións a nivel estatal. Os donos dos terreos só percibirán o 1,5% dos beneficios que xeran as instalacións, e a empresa, o 98%, é dicir, 66 veces máis.