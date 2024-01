El día en que sí te comes una rosca

La del 6 de enero no solo es una noche ocupada para los Reyes Magos. Los pasteleros y panaderos de Deza y Tabeirós-Montes también trabajan durante las horas en las que el resto del mudo descansa para que a la mañana siguiente nadie se quede sin disfrutar de su roscón. Amasan y hornean centenares de estos dulces, en todas sus formas, que no son pocas. Desde el tradicional al relleno de nata, crema, chocolate o trufa. Las opciones son infinitas, pero lo que no puede faltar son el rey y la haba, en un día en el que la única Lotería que puede tocar no es la del Niño.

En A Estrada, desde primera hora de la mañana de ayer ya podía verse ajetreo en las confiterías y panaderías, llegando en algún momento a formarse colas que secundaban la popularidad de una costumbre navideña que aunque cada vez gana más adeptos, es relativamente reciente. Benigno Cervela, de Panadería Cervela, explica que el roscón de Reyes comenzó a ponerse de moda hace unos 25 años: “Era una costumbre de otras regiones, pero no de Galicia”. Con todo, reconoce que hoy en día su furor es innegable, y aunque no se llega a los números venta de la Pascua, son dos jornadas intensivas de ventas en las que pueden despacharse hasta más de 2.000 unidades. Sin ir más lejos, entre viernes y sábado, este año la panadería estradense estima haber vendido unos 2.500 roscones, de medio kilo o kilo, aunque su obrador hornea algunos de hasta tres kilos. “Los más populares son los tradicionales y los de nata”, cuenta Cervela, que añade: “aunque hoy en día los hay de prácticamente cualquier cosa”. En A Mimela las cola para comprar el roscón cruzaba la calle. Si ya esta confitería goza de fama por sus originales postres de los domingos, ayer el protagonista era– ¿cómo no?– el ansiado roscón. Aún así, también estaba disponibles otras recetas, como el “Galette de Rois”, un postre francés hecho a base de hojaldre, crema pastelera y almendras, para los que prefiriesen innovar. También en Deza estos negocios no daban a basto a lo largo de la mañana y de la tarde del viernes. Luis Sueiro, de Dulce Deza, en Silleda, afirma que lleva dos noches de trabajo continuo. “Empiezo a las once de la noche y acabo a las dos de la tarde”, sostiene el confitero, que asegura que pese a que esta costumbre no es tan antigua como la de Pascua y no general las mismas ventas, cada año se hace con más adeptos: “En mis 27 años al frente de esta pastelería puedo decir que cada año se vende más y que se arraiga más entre la gente de la zona”. En su caso, estima que las ventas rondarían las 650 entre la víspera y el día de Reyes. Al igual que en Cervela, en Dulce Deza lo que más se estila es el roscón tradicional y el relleno de nata, pero Sueiro concluye que al final, todos se venden: “De todos los que horneé no quedó ninguno”.