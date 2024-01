Cuiña: “No lo doy por hecho; lo único que hice fue pedir apoyo a los compañeros de la zona”

Al teléfono de Manuel Cuiña Fernández no paraban de llegar mensajes de su familia –la sanguínea y la política– durante la mañana de ayer. “Todos dan por hecho algo que no es real aún”, declaraba el alcalde de Silleda a FARO DE VIGO, que anunció en exclusiva su intención de dimitir para concurrir a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. La confirmación oficial llegará la semana entrante, cuando se dén a conocer las listas.

Entretanto, el político de A Bandeira opta por la discreción hacia quienes le mensajearon: “No tengo nada que decirles, porque depende de muchos factores. Entre otras cosas, la discreción es muy importante”, manifiesta Cuiña, que no oculta su deseo de representar al PSdeG en el Parlamento de Galicia. “Si hay la posibilidad, sí me interesa”, admite, una aspiración que transmitió a los órganos internos del partido, que ahora tendrán la última palabra con la confección de las listas.

“Yo no lo doy por hecho, ni mucho menos. Lo único que hice fue pedir a los compañeros de la comarca que me apoyaran”, indica el regidor trasdezano. “Pero de momento no hay más que una postulación –reitera–. Yo soy una más de las muchas personas que se han postulado en la provincia; de momento no hay otra cosa”.

Pero él sabe que no es uno más; es consciente de que le avalan diez años al frente de una alcaldía, una hoja de servicios de la que no puede presumir la mayoría de sus rivales para entrar en puestos de salida de la candidatura del PSOE. Y cuenta con el apoyo de las asambleas locales de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, tradicionales feudos del Partido Popular en los que Silleda se ha convertido en un símbolo para los socialistas, sobre todo por haber sabido conservar el poder una vez conquistado.

La secretaria general del PSOE de Lalín, Alba Forno, refrenda esta apuesta por Manuel Cuiña. Aunque en la votación de la asamblea local también salieron otros nombres, como el del concejal Mario López o el de la pontevedresa María Pierres, los socialistas lalinenses, como los del resto de la comarca dezana, harán frente común para conseguir que el actual alcalde Silleda vaya en puestos de salida, es decir, entre los cinco primeros, que fueron los escaños que obtuvo el PSdeG por Pontevedra en 2020.

“Apoyamos a Manuel Cuiña por encima del resto, porque es vecino y porque también queremos que, si sale elegido, mire por nosotros, por Lalín y por la comarca en general”, remarca Alba Forno. Subraya que “Manolo es el que más peso tiene en el interior de la provincia” y se muestra convencida de que tendrá el respaldo mayoritario de las asambleas de la zona y de que “lo va a conseguir”. Aunque es consciente de que Vigo y Pontevedra tienen un peso específico muy importante a la hora de elaborar las listas, entiende “desde arriba nos tienen que dar paso a la Pontevedra interior”, sentencia.

En efecto, los socialistas ha celebrado esta semana asambleas en los municipios en donde tienen agrupación constituida para elegir a sus candidatos. Las propuestas han sido trasladadas a la ejecutiva provincial del partido, que se reunirá mañana, lunes, para estudiarlas y remitirlas al comité nacional. Será entonces cuando se dén a conocer.

Tanto Manuel Cuiña como su antecesora en la alcaldía y actual concejala, Paula Fernández Pena, mantienen una excelente sintonía política con pesos pesados de su partido en la provincia, como la propia presidenta del PSdeG, Carmela Silva, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Una de las últimas ocasiones para comprobarlo fue en la inauguración de la nueva casa consistorial de Silleda, el pasado 11 de noviembre, a la que acudieron los dos socialistas vigueses. Silva, que tuvo a Pena como número dos durante su etapa al frente de la Diputación, nunca escatimó elogios para el gobierno de Cuiña en sus visitas a tierras de Trasdeza, llegando a situarlo como paradigma de gestión municipal.

Los alcaldes son “inelegibles” en la ley gallega

Manuel Cuiña tendrá que renunciar a la Alcaldía de Silleda si resulta elegido para formar parte de la candidatura autonómica. Así lo establece la Ley 8/1985 de 13 de agosto de elecciones al Parlamento de Galicia, cuya última modificación data del 31 de agosto de 2015. A diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, la normativa gallega especifica, en su artículo 4, que son “inelegibles”, entre otros, “los alcaldes, presidentes de Diputación y diputados provinciales”. La marcha de Cuiña abriría la cuestión del relevo, como ya sucedió en julio del año pasado, con el amago de dimisión que finalmente no llegó a consumarse. Como entonces, la primera opción vuelve a ser Mónica González Conde, teniente de alcalde y concejala de Gestión Social, amplia cartera que engloba Cultura, Deporte, Juventud, Voluntariado, Normalización Lingüística y Participación Ciudadana. Otra posibilidad es Paula Fernández Pena, avalada por su experiencia en el cargo y cuyo regreso a la corporación ya fue interpretado en su día en esta clave. Sea quien sea la persona candidata, la última palabra la tendrá el pleno de la corporación municipal, en el que el PSOE ya no tiene mayoría absoluta y depende de los dos concejales del BNG. Además, Cuiña dejaría un acta vacante, que debería asumir el primero de los integrantes no electos de la candidatura municipal del PSOE. Le tocaría a Manuel Requeijo Rey, séptimo de la lista; en caso de renunciar, la siguiente sería María Asunción García Hernández.