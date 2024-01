Campanadas y premios en la Gran Festa de Reis de la hostelería estradense

El frío y las lluvias de la tarde no impidieron que los estradenses se acercasen hasta la Praza do Concello llegada la medianoche para disfrutar de la Gran Festa de Reis de la hostelería y probar suerte en los numerosos sorteos de la cita. A partir de las 23.30 ya empezaba el revuelo ante la casa consistorial, con el escenario preparado, el presentador y locutor Pablo Chichas al micrófono como maestro de ceremonia y DJ Will en la cabina para poner el ingrediente musical. Con todo, no fue hasta las doce que tuvo lugar la recreación de las campanadas, con cotillón gratuito incluido, para luego dar paso a los sorteos. El total de premios repartidos fueron trece, que constaron de un viaje por valor de 1.000 euros, dos jamones ibéricos y diez lotes de productos gourmet. En esta ocasión el evento fue más multitudinario, lo que facilitó que la tanda de rifas no se alargara tanto como en la pasada edición.