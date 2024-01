Javier Campos hizo ayer historia al convertirse en el primer estradense en disputar un Dakar. El piloto completó el prólogo de la edición del 2024 de la mítica competición que se celebra en Arabia Saudí. Esta primera jornada dejó un sabor agridulce al estradense. Por un lado demostró que tiene un buen ritmo de carrera a pesar de la cautela con la que afronta los primeros días de competición para evitar caídas. Completó el prólogo de 27 kilómetros que, una versión condensada de toda la gama de terrenos habituales en el Dakar, en un tiempo de 26 minutos y 16 segundos, lo que lo colocaba inicialmente en el puesto 68, a nueve minutos del vencedor, el piloto valenciano Tosha Schareina. Sin embargo, el estradense cayó hasta el puesto 135 de la clasificación de motos por culpa de dos penalizaciones, de 15 minutos cada una.

“Salí de los primeros y un poco nervioso por si sufría alguna caída pero después me encontré bien. Era una pista de rodadores, con mucha zona de arena blanca y poca tierra. Había demás muchos giros, subidas y bajadas. La sensación con la que acabé fue buena, mejor de lo que pensaba”, afirmó el estradense tras cruzar la línea de meta y cumplir con el protocolario paso por el podio para la foto. A su llegada sin embargo supo que, al igual que le había ocurrido a otros pilotos, se había saltado dos Way Points.

“Esas balizas están situadas en cada giro y tienen un radio de acción para marcar tu paso. En las curvas 26 y 27 sin embargo no me marcó, seguramente porque cerré el paso y no me acerqué lo suficiente a ellas. Pensé que pisara todas pero me quedaron esas. Tengo que fijarme más en esas cosas”, afirmó el tiempo que lamentó la dura penalización a nivel de tiempo.

Campos apuesta sin embargo por quedarse con el buen ritmo de carrera que marcó. “Un puesto 68 es una buena referencia”, manifestó. “Esta es una carrera muy larga y en un prólogo tienes poco que ganar pero mucho que perder si sufres una caída. Es mejor ir dosificando fuerzas y no dejarse llevar por el corazón. Hay que mantener un ritmo y si este te coloca en el puesto 80, ese es tu sitio”.

El verdadero Dakar para Campos arranca hoy, con una primera etapa con 127 kilómetros de enlace y 414 de especial que le llevará cerca de siete horas completar. Se trata de un recorrido que serpentea entre volcanes y que hasta ahora no se había realizado en la prueba saudí. “Será una jornada dura, con mucha piedra, en la que habrá que tener mucho cuidado”, afirmó el estradense, que tendrá que salir entre los últimos.