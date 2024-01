Manuel Cuiña dejará la Alcaldía de Silleda para aspirar a ser diputado autonómico

Apenas medio año después de su abortada dimisión, Manuel Cuiña Fernández sí está dispuesto ahora a renunciar a la Alcaldía de Silleda. Lo hará próximamente para intentar dar el salto al Parlamento de Galicia como miembro de la candidatura del PSOE por Pontevedra a las elecciones del 18 de febrero. Como en julio, la persona mejor colocada para tomar el relevo vuelve a ser Mónica González Conde, teniente de alcalde y concejala de Gestión Social, amplia cartera que engloba Cultura, Deporte, Juventud, Voluntariado, Normalización Lingüística y Participación Ciudadana.

El PSdeG ha celebrado esta semana asambleas locales para elegir a sus candidatos y elevar sus propuestas a la dirección provincial del partido, que se reunirá el próximo lunes, antes de someterlas al visto bueno del comité nacional, que tendrá lugar el martes. Manuel Cuiña se ha postulado para formar parte de la lista y, en caso de ocupar puestos teóricos de salida –como todo parece indicar que sucederá–, dejaría muy pronto el bastón de mando de Silleda para dedicarse de lleno a la campaña electoral.

Tomaría así el relevo, en lo que a la representación dezana se refiere, de su antecesora en la alcaldía y actual compañera de corporación, Paula Fernández Pena. Pero la diferencia es que la exregidora y exsenadora no tenía opción alguna de salir elegida, puesto que figuraba en la décima posición de la candidatura liderada por Gonzalo Caballero, propuesto ahora de nuevo por los socialistas vigueses. En cambio, Cuiña sí aspiraría a ser diputado en O Hórreo si se cumplen sus peticiones para ocupar uno de los cinco primeros puestos.

Manuel Cuiña tomó posesión como alcalde el 19 de julio de 2013 y el 19 de julio del año pasado –justo el día de su décimo aniversario– confirmaba ante el pleno la dimisión que había anunciado si no se aprobaba su propuesta de dedicaciones exclusivas. Los dos ediles del BNG no cedieron a sus pretensiones y no le quedó otra que cumplir la palabra empeñada. Mejor dicho, proclamar que lo haría, pues en realidad aquella dimisión no llegó a consumarse.

A la semana siguiente, donde dije digo digo Diego. Y es que en el pleno del 27 de julio no solo no se dio cuenta de la dimisión de Cuiña como regidor, sino que él mismo presidió la sesión, a la que llegó con una propuesta bajo el brazo por vía de urgencia para sacar adelante los tres sueldos del gobierno y su personal de confianza. Lo que unos días antes eran escollos insalvables desaparecieron en plena resaca de las elecciones estatales del 23-J y el PSOE rubricó un acuerdo con el BNG. Así que, como si nada hubiera pasado, Cuiña volvió a asir un bastón que, realmente, no había llegado a dejar. En los apenas seis meses transcurridos desde entonces, le ha tocado liderar un hito histórico para Silleda: el cambio de sede municipal, que, pase lo que pase, quedará como uno de los logros de su mandato.

La marcha de Cuiña daría entrada en la corporación a Manuel Requeijo Rey, séptimo de la candidatura del PSOE. Con vistas a la convocatoria de un pleno de investidura, Mónica González es la candidata mejor situada, sin olvidar a la única concejala que ya fue alcaldesa, Paula Fernández Pena.