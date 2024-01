Los Reyes más rezagados

Como cada año siempre hay algunas peticiones que se repiten en las cartas de los niños y niñas a sus Majestades de Oriente. En esta ocasión, según comparten jugueterías como Tiko Doco en A Estrada o Juguettos en Lalín, la Nancy Aitana fue el gran furor del 2023, agotada desde principios del mes pasado y con padres y madres desesperados por hacerse con las últimas unidades de estas muñecas.

Desde Tico Doko, Alfredo González relata: “Estos días siempre son los más fuertes del año, ya que para los regalos de Papá Noel la gente empieza a comprar a finales de mes, pero para Reyes Magos siempre llegan a última hora, teléfono en mano, cuando muchos de los juguetes ya están agotados y solo pueden comprar lo que queda en tienda”. Por ello, aconseja que si hay algo en especial que los más peques hayan pedido encarecidamente, lo mejor es ir con tiempo: “Si tenemos margen, incluso si no disponemos de stock en un juguete concreto podemos pedirlo a fábrica y que llegue para la fecha, pero si se viene el último día es imposible”.

En este sentido, además de la Nancy Aitana, que en Juguettos de Lalín también reconocen, fue la gran favorita de estas Navidades, otros regalos que se demandan especialmente son Bitzee, la mascota virtual, o los laboratorios de rotuladores y bolis de Crayola. “Vemos que está habiendo un auge en juegos de manualidades, todo lo que tenga que ver con crear cosas está siendo muy demandado este año”.

Lo mismo apunta Judith Gutiérrez, de Juguettos: “Los laboratorios de bolis y rotuladores son un éxito y lo piden mucho, me imagino que los niños hablan entre ellos, o por la publicidad que ven en la tele, al final todos piden lo mismo”.

Otro gran favorito para poner debajo del árbol este 6 de enero es el juego de mesa. Así lo observa González: “Están bastan de moda los juegos de mesa para toda la familia, parece que hay más costumbre ahora de pasar ese rato haciendo algo juntos, especialmente en estos meses que son más de quedarse en casa”.

Con todo, existen clásicos que no pasan de moda, para eso está, por ejemplo, la Patrulla Canina, que para las edades más tempranas suele ser un acierto seguro.

Por otra parte, mientras unos artículos ascienden en la lista a los reyes Magos, otros bajan. Contra todo pronóstico, pues llevan muchos años reinando en las cartas de los peques, Play Movil y Lego han ido perdiendo fuerza entre las nuevas generaciones y muestra de ello es que las ventas este año no han sido tan buenas. “Normalmente vuelan, casi todos los años se venden muy bien, pero en esta ocasión a penas hubo demanda, algo que nos sorprende bastante” afirma el responsable de Tiko Doco.

Así las cosas, es de esperar que algún que otro niño se lleve una pequeña decepción al abrir el regalo en la mañana de este sábado y ver que no está ni la Nancy Aitana, la Casa de Gabby, Bitzee la mascota electrónica o los laboratorios de rotuladores y bolis de Crayola. Aún así, el día de Reyes suele ser una jornada de emoción, expectativa y estreno, con los parques y las calles llenas de muchachos sacando a relucir sus regalos, ya sean juguetes, bicis o patines, que también son un clásico en estas fechas. Si bien para las jugueterías es el día de tomarse un merecido descanso después de sacar músculo durante una dura semana, en la que las colas, los agobios y las prisas son tan habituales, que el año que no las haya habrá que preocuparse.

La inflación aprieta pero no deja sin regalo

El 2023 ha sido un año complicado en lo que a economía familiar se refiere. Desde la subida desmedida de la cesta de la compra, a la especulación con los alquileres o el suministro eléctrico, son muchos los hogares que se han visto en aprietos para llegar a fin de mes, y como no podía ser de otro modo, esta escasez de fondos también se nota a la hora de regalar. Desde Juguettos y Tiko Doco coinciden en que el presupuesto de los Reyes Magos ha bajado considerablemente este año, aunque esto no significa que los peques se vayan a quedar sin regalos. “No hay duda de que la inflación se nota, la gente gasta menos en regalos, pero aún así se hace un esfuerzo porque al final los niños son niños y es bonito que mantengan esa ilusión” declara Alfredo González. A estas declaraciones se suma la lalinense Judith Gutiérrez, que añade: “Si los padres antes llevaban cuatro juguetes, este año se están llevando dos”. Que esto suceda es inevitables, y como presidente de la Asociación de Comerciantes de A Estrada, Alfredo González considera que la tendencia al ahorro a la hora de regalar se ha notado en todo el sector comercial: “Lleva sucediendo todo el año en todo el comercio en general”. De modo que, si bien se siguen reproduciendo las imágenes de colas en los establecimientos los días antes de la llegada de sus Majestades de Oriente, esto no necesariamente se traduce en más beneficios para las jugueterías, aunque esto no se sabrá hasta pasadas las fechas. En otro orden, el bullicio de las fechas trae algo positivo y es que precisamente por la subida del volumen de trabajo, los comercios suelen aumentar plantilla, creando nuevos puestos de trabajo aunque temporales. Este es el caso de Tiko Doco.