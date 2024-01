El pasado 31 de diciembre remató el plazo de ejecución, certificación y pago de todas las operaciones de la Edusi Lalín Ssuma 21, un programa que comenzó con el gobierno de coalición y que remató el ejecutivo popular tras recuperar la Alcaldía. El edil de Urbanismo, Pablo Areán, recordó ayer que “fueron siete años de trámites, planificación, redacción de proyectos y corrección de operaciones”.

En la primera etapa del ejecutivo que encabezó Rafael Cuiña, se planificó una parte de esta estrategia y se encargaron varios proyectos, ejecutando así el 3% de la Edusi. El PP se encargó en cuatro años de completar el 97% restante. Un periodo en el que “hubo que diseñar nuevas operaciones y reformar proyectos, adaptándolos a las necesidades y también a la realidad económica de la estrategia”.

Y es que los números cambiaron mucho desde el inicio del programa hasta su remate. Todas las acciones y operaciones que recoge la Edusi ascienden a 8.940.175 euros. En un principio, iban a ser 6.250.000, de los que el 80% serían costeados por fondos europeos y el 20%, por propios. Pero esos 8,9 millones finales incluyen los 5 millones de fondos europeos, los 1.250.000 de fondos del Concello (ese 20% citado) y otros 2.690.175 que tuvo que aportar a mayores Lalín para completar distintas actuaciones. Así las cosas, la relación no queda en un 80-20, sino que los fondos europeos supusieron un 56% de la inversión total, y los propios un 44%.

Areán apuntó que en los próximos días va a emitirse la última Solicitud de Pago al Beneficiario (SPB) por un montante de 1.671.750 euros, una cuantía que se sumará a otras SPB pendientes de verificar y, por tanto, de devolver. Una de ellas es ya de diciembre de 2022 y tiene un importe de 534.000 euros, mientras que la otra, también del mismo periodo, asciende a 750.790. Por tanto, en cuanto se envíe esta última solicitud de pago, el Estado tendrá con el Concello una deuda de 2.957.194 euros por la Edusi.

El edil de Urbanismo compareció junto al alcalde, José Crespo, y el arquitecto técnico municipal, Hervé Fernández. No pudo acompañarles la concejala de Gestión de Fondos Europeos, Paz Fernández, debido a su convalecencia por una gripe. Areán echó mano de un informe de la técnica responsable de la Unidade de Xestión da Edusi, Sara Arines, para explicar que el grado de ejecución de Lalín Ssuma 21 alcanza el 99,44%, un porcentaje que varía en cuestiones como la administración electrónica (con un 96,9% de materialización), las herramientas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el Cinto Verde o la rehabilitación del área urbana de Lalín de Arriba (con el 100% en los tres casos). Rozan también el 100% otras medidas como el Plan Talento, el Plan Concilia o el Manuel Rivero.

Queda, en los próximos meses, “cerrar los flecos de la Edusi con la supervisión de todos los expedientes por parte del organismo que se encarga de la gestión de fondos, la remisión de documentación y el cierre de operaciones” Durante este tiempo, como añadió Areán, es posible que se dé “una pequeña cantidad de descertificaciones”, inherentes a la ejecución de los fondos europeos “pero espero que esa cantidad sea la menor posible y que nos mantenga en un grado muy alto de ejecución aprobada”.

Experiencia para nuevos planes

En idéntica línea se manifestó el regidor. “Creo que vamos a estar muy bien situados a nivel español en la ejecución de la Edusi”, apuntó Crespo, que recordó que Lalín también está siendo piloto en la Axenda Urbana. Apuntó que en 2019 estaban los proyectos listos, pero hubo que modificar “casi todos, ponerlos en marcha y adjudicarlos. En algunos casos, como la Avenida Xosé Cuiña, hubo también que conseguir los terrenos”. Quiso destacar la labor de las dos técnicas municipales, la coordinación de Paz Pérez y el trabajo de tres empresas externas. Con esta experiencia ejecutando fondos europeos, “Lalín estará en las mejoras condiciones para poder optar en un futuro a proyectos europeos o de los ministerios”.

Patrimonio obliga a modificar el proyecto para Abastos

La reforma de la Praza de Abastos de Lalín cuenta con un informe favorable de Patrimonio, pero marca una serie de condiciones que precisarán “un mes o mes y medio” para ser incorporadas al nuevo documento, de modo que quizá la reforma no pueda licitarse hasta abril, según los cálculos del arquitecto técnico municipal, Hervé Fernández. Entre otras cosas, Patrimonio pide que no se vea el ascensor desde fuera, que se emplee carpintería de madera en lugar de metálica y que no vayan sobre el tejado ni los paneles solares ni las bombas de calor. Lalín intentó ganar tiempo, redactando el proyecto de ejecución mientras remitió este proyecto básico, pero ahora habrá que esperar a que el nuevo documento cuente con el visto bueno de Patrimonio.

Desde la Alcaldía, Crespo adelantó que se intentará negociar con Patrimonio la ubicación de los paneles solares y la carpintería, y recordó que el edificio es de mediados de los años 50 y cuenta con la protección básica en el PXOM, de ahí que los requerimientos de Patrimonio se antojen un tanto excesivos. Ya en el pleno de la pasada semana el munícipe indicó que la obra estaba en el aire por las dificultades para cumplir los plazos de ejecución marcados por el gobierno estatal. Ayer remarcó que la intención de su ejecutivo es acometer esta reforma. “Vamos a tener el proyecto perfectamente diligenciado para presentarlo a cualquier oportunidad que nos salga, que puede ser de la Diputación, de la Xunta, de otro ministerio o de la UE”.

Apuntó que el proyecto de ampliación de A Romea, “A Fraga do Alén”, contó precisamente con 1,2 millones del programa provincial ReacPon, y tampoco estuvo exento de dificultades: hubo que conseguir en 3 meses los permisos pendientes durante un año, el cementerio viejo estaba sin legalizar y el proyecto no estaba realizado. En el caso de la Praza de Abastos, “cuando nos concedieron este proyecto, si lo tuviéramos en el trámite en el que lo tenemos ahora, nos daría tiempo de sobra, porque nos quedaba año y pico para la ejecución”. Pero ahora el Concello dispone de un modesto plazo de solo tres meses.