Doce meses, dieciocho borrascas

Ayer, pasado el mediodía, caía sobre Lalín un intenso aguacero que en cuestión de minutos anegó alguna que otra calle y ralentizó la circulación. Peor fue, para los que tengan memoria, aquel 1 de enero de 2023, con un episodio de lluvias que no llegó a tener carácter de borrasca, y más cerca en la retina tenemos la sucesión de nombres como Aline, Bernard o Geraldine, que entre octubre y diciembre llegaron a, por ejemplo, colocar al 92% el volumen de agua embalsada de Portodemouros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, entre el 14 de enero de 2023 y el pasado 30 de diciembre se contabilizaron 18 borrascas con gran impacto. Sus consecuencias, tanto en el volumen de precipitaciones como en las horas de frío, pueden verse si consultamos los datos de varias estaciones de las comarcas en la web de Meteogalicia. Forcarei, que por costumbre es la más lluviosa gracias a las cumbres del Candán que retienen las nubes, registró el año pasado 3.003,8 litros por metro cuadrado (l/m2) de precipitaciones. Son casi 800 por encima de los 2.225,3 que había acumulado en 2022.

Los episodios de lluvias también se dejaron notar en Lalín y Camanzo. La estación lalinense registró 1.528 milímetros de precipitaciones (1.324,3 el año precedente) y Camanzo, 1.558,1, solo 3 milímetros menos que en 2022. El cambio climático nos traerá, en realidad ya lo está haciendo, episodios de precipitaciones concentradas en muy escasas jornadas. Por eso, en Forcarei hubo 30 días con más de 30 litros/m2 de precipitaciones (en 2022 fueron 23); en Lalín 13 (11) y en Camanzo, 12 (4).

Asociadas a las borrascas están siempre las rachas de viento. Fue precisamente en pleno temporal Gérard, el 16 de enero del año pasado, cuando en Forcarei el viento alcanzó una ráfaga máxima de 99,8 kilómetros por hora. Había sido peor en diciembre de 2022, con Efraín, cuando llegó a soplar a 105,6 km/h. Las rachas de viento ya fueron más modestas en Lalín y la estación cruceña. En Lalín alcanzó los 92,5 km/h durante la borrasca Domingos, el 4 de noviembre. Fue en marzo, el día 9, cuando el paso del temporal Larisa dejó en Camanzo rachas de viento de 71,2 kilómetros por hora.

Las lluvias, por otra parte, contribuyen a suavizar las temperaturas, y por eso durante 2023 hubo, en las tres estaciones consultadas, menos horas con los termómetros por debajo de los 7 ºC que en 2022. Así, en Forcarei se contabilizaron 1.427 horas de bajas temperaturas, menos que las 1.518 de 2022, mientras que en Camanzo la relación es de 750 y 925 horas. La estación de Lalín no permite consultar las horas con una temperatura igual o inferior a los 7 grados, pero sí permite hacerlo la de Mouriscade, una zona que suele ser más fría que el casco urbano, hay que decirlo. Así, en 2023 en Mouriscade se contabilizaron 1.664 horas por debajo de los 7 ºC, mientras que en 2022 habían sido también más, en concreto 1.740.

Mencionábamos que el cambio climático trae consigo aguaceros concentrados en escasas jornadas, así como olas de calor que colocan el termómetro cerca, o ya por encima, de los 40 grados. Los datos que maneja Meteogalicia indican que agosto fue el mes con el termómetro casi en rojo en las comarcas: marcó 34,9 ºC en Forcarei, 37,2 en Lalín y 38,1 en Camanzo, que suele ser una de las zonas más cálidas porque está en la zona ribereña del Ulla. Aún así, las temperaturas máximas habían sido más altas en el verano de 2022, pues en julio de ese año los termómetros llegaron a los 35,6 grados en Forcarei, los 39,6 en el casco urbano lalinense y los 40,2 en Camanzo.

Días con helada

Habrá veranos más cálidos e inviernos más fríos, aunque esos episodios de lluvias suavicen las temperaturas. Durante el año pasado, el frío bajó a los -2,9 grados los termómetros de Forcarei en marzo y lo -2,6 de Camanzo en diciembre. Peor fue aún en Lalín, con una mínima de -3,5, también en marzo y gracias a la borrasca Mathis justo en Semana Santa. Fueron temperaturas mínimas más acusadas que en 2022, pues en ese año los valores se quedaron en -1,7 ºC en Forcarei, -2,5 en Camanzo y -2,3 en Lalín. De nuevo, tanto en Forcarei como en Lalín las temperaturas más gélidas se habían registrado también en marzo.

Por último, los días que amanecieron con helada apenas muestran variaciones entre 2022 y 2023: en Forcarei pasan de 6 a 8, en Lalín de 13 a 16 y en Camanzo de 18 también a 16.

Mouriscade, la estación con más horas de sol

Meteogalicia también dispone de datos de horas de sol, que en el caso de Lalín solo ofrece los de la estación de Mouriscade, no de la del casco urbano. En este enclave, durante el año pasado se registraron 2.407 hora de sol, por encima de las 2.336 de 2022. El astro rey también se dejó ver más en Camanzo, con 2.161 horas frente a las 2.139 del ejercicio anterior. No ocurrió lo mismo en Forcarei, lógico si tenemos en cuenta su volumen de precipitaciones: el Sol lució durante 2.227 horas, 19 por debajo de las 2.246 de 2022. Estos datos siguen la tendencia de una de las conclusiones del Resumo meteorolóxico do ano 2023 da cidade de Santiago de Compostela, elaborado por el Observatorio de la USC y según el que la capital gallega tuvo 2.300 horas de sol durante el año pasado, la segunda marca más alta de este siglo y que está solo superada por las 2.351 de 2017.

Precipitaciones para recibir a los Reyes Magos

La previsión general de Meteogalicia para hoy es la llegada de aire frío e inestabilidad, con posibilidad de chubascos de nieve a partir de los 800 metros. En las comarcas de Deza y Tabeirós, las precipitaciones a lo largo de la jornada compartirán protagonismo con las Cabalgatas y recepciones a los Reyes Magos, acto previo a la noche más mágica del año para los y los más jóvenes de los hogares.