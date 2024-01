Manuel González Coega tiene 27 años y acaba de superar un cáncer. Cuando tenía 26, en octubre de 2022, le diagnosticaron linfoma de hodgkin, un cáncer que afecta al sistema linfático y que lo tuvo a tratamiento durante meses hasta que hace unas semanas recibía la feliz noticia de que le daban el alta. Durante esos meses en los que batalló con su propio cuerpo para mantener la vida, González encontró una vía de escape: la escritura. Así, fue redactando sus sentimientos y vivencias, aquellas sombras que no se atrevía a contarle a sus seres queridos y también lo que le arrancaba alguna que otra sonrisa. De ese particular diario nace ahora el libro Ha nacido un ángel, una autopublicación con la que el joven lalinense espera ayudar a los que se enfrentan a esta dolencia y al mismo tiempo, colaborar con la investigación para luchar contra ella, pues el 100% de los ingresos de venta irán donados a este fin.

–Hábleme de este libro, ¿por qué decidió escribirlo?

–Cuando me diagnosticaron cáncer me encerré mucho en mí mismo. No quería salir ni ver a nadie por que no quería preocupar a los que me querían y sabía que si me veían triste o en mala condición física a causa del tratamiento, les iba a afectar. Por eso empecé a escribir, para mí fue una vía de escape y también una forma de entenderme mejor a mí mismo, de desinhibirme y poco a poco abrirme más a los que me rodean.

–Usted apostó por publicarlo de manera independiente, ¿qué lo motivo a hacerlo?

–En cuanto recibí el alta supe que quería compartir esta experiencia por si servía para ayudar a los que están ahora luchando contra el cáncer o mismo a familiares y amigos que quieran entender mejor qué se siente cuando vives esto. Hay cosas que cuando las estás pasando no eres capaz de comunicar y quizás haya gente que se sienta identificada al leerlas. Además, los beneficios se donarán íntegramente a la investigación contra el cáncer, por lo que es mi forma de agradecer la suerte que tuve e intentar que otros la tengan también.

–¿Hay un episodio en particular que le conmueva más que el resto?.

–La parte final, cuando ya estoy recuperado y puedo cerrar el capítulo sabiendo que los deseos con los que escribía al principio se hicieron realidad. En este epílogo incluyo, a mayores, una serie de cartas a mis seres queridos que escribo con el corazón y que para mí son muy emotivas.

–Este es un nuevo comienzo, ¿le gustaría seguir con la escritura?

–La verdad es que es como volver a nacer y si te soy sincero, aunque nunca pensé en que este libro fuese precedente para más, ahora no descarto volver a escribir. Lo he disfrutado y recibido buen feedback de la gente, lo que me anima. De todos modos, mi prioridad actual y después de tanto todos esos meses aislado, es salir, viajar y pasar tiempo rodeado de la gente que quiero.

–¿Diría que su batalla contra el cáncer lo ha cambiado?

–Desde luego. Me ha cambiado la perspectiva sobre las cosas y me ha enseñado a centrar la atención en lo que realmente importa, que es la familia, los amigos y la salud. Antes de enfermar me preocupaba por nimiedades pero después de ver que lo que peligra es el seguir vivo aprendes a ver las cosas de otra manera.

–Si tuviese que dar un consejo a aquellos que se encuentran ahora pasando esta enfermedad, ¿qué les diría?

–Que se comuniquen con la gente que quieren y que los quiere, que no se encierren en sí mismos como hice yo, porque a veces la cabeza nos lleva por unos derroteros que no son sanos. Si hay que buscar ayuda psicológica que lo hagan. Pero sobre todo les diría que sean fuertes y que tengan mucha paciencia, porque hay momentos en los que te puede la desesperación pero hay que ser optimistas y tirar para adelante. Vida solo hay una.

–Para finalizar, ¿dónde puede comprarse “Ha nacido un ángel”?

–Está a la venta en la Librería Raíces, Librería Álvarez, Cafetería Alfonselle y también por Amazon, desde cualquier parte de Europa.