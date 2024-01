La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático hizo ayer público el informe ambiental estratégico del Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións (PEID) para construir el glamping que proyecta la firma francesa Huttopia en Prado. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo entiende que, al ir sobre terreno rústico, este complejo no precisa de un PEID, sino de un plan más simple que acortará los plazos y exige una tramitación más liviana, como indicó ayer el concejal de Urbanismo de Lalín, Pablo Areán.

Además de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, para elaborar el informe ambiental estratégico se consultaron otros organismos. Uno de ellos fue el Instituto de Estudos do Territorio, que pide que el plan justifique el alto número de plazas de alojamiento (son 106, amén de la zona de acampada libre) y prever alternativas de situación de menor impacto sobre el paisaje. También aconseja minimizar la eliminación de elementos como la vegetación autóctona, sebes y muros tradicionales. Echa en falta también que en la zona de aparcamiento no se contemplen más árboles autóctonos que proporcionen sombra.

Por su parte, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural indica que el proyecto deberá identificar todos los posibles bienes de patrimonio cultural y que la iluminación sea lo más imperceptible posible, dada la proximidad de la Vía de la Plata.

30.000 pernoctaciones

Desde la Alcaldía, Crespo indicó que el Concello va a agilizar los plazos para conseguir el asentamiento de una empresa fundada por un matrimonio francés que ya cuenta con alojamientos de este tipo en el país galo pero también en Canadá, y que tiene sobrada experiencia trabajando en parajes naturales de gran valor como el Coto de Doñana. “Su lema es que son muy respetuosos con el medio, y que desean darle vida a la zona”. En el de Prado habrá 30 puestos de trabajo directos y otros 60 indirectos, y prevén en torno a las 30.000 pernoctaciones al año.