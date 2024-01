“O día 2 de xaneiro, as Urxencias do CHUS seguiron colapsadas, sen que se apreciara a aplicación das medidas do plan de continxencia aprobadas pola Consellería de Sanidade, e a pesar de que a demanda no servizo reduciuse obstensiblemente a 472 persoas, 120 menos que o día 26 de decembro, no que se deu o pico de demanda máis elevado nas últimas semanas”. Deste xeito, dende a Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS volveron a denunciar que “continúa o colapso das Urxencias do Hospital Clínico”, sinalou este mércores a través dun comunicado o presidente da asociación, Fernando Abraldes. “Ás 12.30 horas, 19 pacientes cualificados pola triaxe como graves estaban colocados nos corredores en cadeiras de rodas e padiolas agardando a ser atendidos. Nese momento, 53 persoas co ingreso asinado en planta ocupaban os espazos de traballo agardando por unha cama. Ás 14.30 horas, os pacientes co ingreso asinado seguían sendo 53, mentres aumentaba o número de pacientes colocados nos corredores a 27. Ás 20.20 horas, 14 pacientes, a maioría en padiolas, seguían colocados nos corredores de acceso e adxacentes”, relata Abraldes, antes de engadir que “o que leva anos acontecendo nas Urxencias do CHUS viola dereitos fundamentais que quebran os principios esenciais da convivencia pacífica baseada no respecto dos elementos esenciais da condición humana”.