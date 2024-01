Os Reis Magos miran ao ceo, e non é na procura da estrela que os guíe por Deza e Tabeirós-Terra de Montes, senón coa preocupación do que del poida caer na xornada de mañá. Malia ás previsións meteorolóxicas, as cabalgatas tomarán as rúas das principais localidades, aínda que algúns concellos barallan alternativas a cuberto, por se arreciase a choiva. Coma outros anos, o Concello de Dozón non ten programada cabalgata.

Lalín.

Máis dun cento de persoas (cativada e adultos), entre cabaleiros, lanceiros, guerreiros e pastores, conformarán a Cabalgata de Reis, que partirá ás 18:00 horas da Rúa da Banda. Previamente, os Magos visitarán en tren a residencia Nosa Señora das Dores (16 horas), Geriatros (16.45) e o Fogar Santa Rita (17.25). A comitiva estará conformada por cinco carrozas cheas de cor –as tres dos Magos, a do Nacemento e a de Herodes– conducidas polos talleres Maxideza, Toimil, Jomabe e TLM. Acompañarana seis bolboretas de luz; o grupo de baile Alba Iglesias e o equipo de Eduvía con monitorado, que se encargará de coidar á cativada participante. Unhas cincuenta persoas, elixidas por orde rigoroso de chegada, poderán facer o percorrido en tren; e outro grupo irá no autobús de Meijide.

A cabalgata, na que se distribuirán 700 quilos de caramelos sen glute, seguirá por Praza da Mariña, Antonia Ferrín Moreiras, Avenida Luís González Taboada, Avenida de Bos Aires, Loriga e rúa Principal para rematar onde a Fonte dos Cabalos. A recepción terá lugar a partir das 19.15 horas na Aldea dos Reis, na Praza da Biblioteca, onde a cativada poderá fotografarse co mago que desexe, entregarlle a súa carta ou pedirlle persoalmente os agasallos. As Súas Maxestades daranlle caramelos e un agasallo a cada un.

Silleda.

O percorrido iniciarase pasadas as 18:30 horas, despois de recibir ás Súas Maxestades no concello e da terceira e última proxección de luz e son sobre a fachada do mesmo, con novos elementos. Melchor, Gaspar e Baltasar chegan este ano acompañados de dous maniquís xigantes e patinadoras, amais dos habituais paxes e tamén dun grupo de nenos e nenas que forman unha orixinal comparsa organizada dende as Anpas.

O percorrido seguirá polas rúas Progreso, Avenida do Parque –ata Chousa Nova–, María Colmeiro, Venezuela e Outeiro. Ao igual que en anos anteriores, faise un chamamento para evitar que o público se incorpore á comitiva ao seu paso, por motivos de seguridade, polo cal tamén a tirada de caramelos farase en puntos específicos con máis espazo. O percorrido rematará no pavillón municipal César G. Fares, onde os Reis recibirán a todos os nenos, aos que agasallarán con caramelos (sen glute), ao tempo que recolle as súas peticións. En caso de que a choiva impida a saída das carrozas, farase directamente a recepción.

Tamén no pavillón terá lugar o gran sorteo de Nadal de ECOS, para o que é preciso acumular tiques por valor mínimo de 100 euros –un so por ese importe ou varios, da mesma o de distintas tendas–. Os sobres cos tiques e a tarxeta co nome e teléfono da persoa que xoga deben ser entregados nos mesmos establecementos. Amais dos vales en premios que reparte a asociación –un de 500 euros, outro de 300, dous de 200 e tres de 100– tamén se sorteará a paga extra de Nadal que outorga o Concello de Silleda por valor de 1.000 euros. A xornada rematará no pavillón cunha chocolatada con churros gratis para todas as persoas asistentes.

Vila de Cruces.

Arrancará ás 18:00 horas na residencia, na que desta volta entrarán os Reis a entregar agasallos aos usuarios. A comitiva recupera o seu recorrido tradicional polas rúas centrais da vila –en obras o ano pasado– e remata no Auditorio Xosé Casal, onde terá lugar a entrega dos regalos a toda a cativada asistente.

Rodeiro.

A comitiva real será recibida ás 17 horas para realizar en carroza –montada coa colaboración da Anpa Xulio Lois– o traxecto polas rúas ata a carpa instalada na Raña. Contará coa actuación de Jinetes del Trópico, actividades e xogos infantís e chocolate con churros. Tamén se entregarán os diplomas do concurso de decoración Rodeiro é ilusión.

Agolada.

A cabalgata comezará ás 16:30 horas no colexio e recorrerá as rúas principais ata a Praza do Concello, onde se repartirán os agasallos. Como novidade, haberá chocolate con churros. Colaboran Cabaleiros de Artoño e a empresa Trans Agolada.

A Estrada.

Os Reis Magos percorrerán a vila en cinco carrozas, con saída ás 18 horas no centro de saúde, na zona da Baiuca. O itinerario abarcará as rúas Varela Buxán, Fernando Conde, Ulla, Calvo Sotelo, Praza de Galicia, Peregrina, Capitán Bernal e as avenidas de América e Benito Vigo, para rematar coa recepción na Praza da Constitución. Estarán acompañados polo Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso, a Banda Municipal da Estrada, a Banda de Gaitas de Barbude e cabezudos. E nunha das carrozas irá o Carboeiro para identificar a eses cativos e cativas que non se portaron ben durante o ano. No desenvolvemento da cabalgata lanzaranse caramelos aptos para seren consumidos por persoas que padezan da enfermidade celíaca. Desde o Concello infórmase de que, no caso de choiva leve e sempre que as condicións o permitan, As Súas Maxestades realizarán a cabalgata sen o acompañamento musical; e, no caso de que a climatoloxía impida o desfile, realizarase unha recepción no Teatro Principal.

Forcarei.

A cabalgata terá dúas saídas: ás 17 horas será a de Soutelo e ás 18:30, a de Forcarei. Haberá pasarrúas e concerto da Banda de Gaitas do Concello de Forcarei. Ao finalizar, os asistentes poderán degustar chocolate con rosca na Praza da Igrexa de Forcarei.

Cerdedo.

As Súas Maxestades de Oriente terán unha xornada ben completiña en Cerdedo-Cotobade, pois comenzarán ás 10 da mañá na casa do pobo de Santa María de Sacos e irán facendo paradas por diversas parroquias. Pola tarde, ás 17 horas, en Cerdedo, comezará a cabalgata coa visita ao fogar dos maiores. Continuará ata a Praza do Concello para a habitual recepción e rematará no CEIP San Xoán Bautista. Logo haberá chocolate con rosca.

Melchor, Gaspar e Baltasar confirmaron tamén a súa presenza na igrexa de Lalín no seu día grande, 6 de xaneiro, sábado. Participarán na misa do mediodía e logo saudarán e fotografaranse con todas as persoas que o desexen.