O Concello de Silleda está a acometer durante a presente semana os traballos de reparación no chan do pavillón deportivo do CEIP Plurilingüe de Silleda. Esta actuación realizase para o correcto mantemento das instalacións, aproveitando que o centro está pechado polas vacacións de Nadal, ao igual que os traballos de pintado do edificio principal.

O pavillón anexo ao centro é unha das instalación máis usadas polo alumnado, que tamén vén usando nos últimos anos o polideportivo municipal César G. Fares polas mañás para complementar as clases de Educación Física. Esta actuación de mellora do pavimento súmase á primeira fase de pintado das dependencias educativas. As tarefas neste caso continuarán nas próximas vacacións, xa que se trata de traballos que deben realizarse fóra da actividade habitual. A seguinte fase continuará con máis aulas, pasillos e espacios interiores, rematando coa fachada principal do centro, actuación que debe facerse cando a meteoroloxía o permita e con tempo seco. Se ben se tratou de aproveitar para o pintado da fachada principal a instalación dos andamios o pasado verán durante as obras da cuberta, a distancia destes á parede do edificio non cumpría os parámetros para realizar as tarefas de pintado.