A cuarta edición do certame de decoración navideña #SilledaFaiNadal xa ten as creación gañadoras. O xurado reuniuse para a posta en común e valoración das propostas deste certame, que reparte máis de 3.000 euros en premios, consistentes en vales para gastar no comercio e hostalería do municipio, despois de visitar e analizar os trece traballos participantes.

Na categoría colectiva o primeiro premio, dotado con 1.000 euros, é para a veciñanza de Dornelas, que decorou o campo da festa e os dous palcos da parroquia. Foi o traballo que acadou a maior puntuación tanto no voto popular –a través das redes sociais– como no voto do xurado. O segundo (700 euros) recaeu de novo na Asociación Socio Cultural de Cortegada, cunha orixinal recreación da casa de Papá Noel na carballeira de Camporrapado. O terceiro (500 euros) é para o Barrio das Baratas, que complementou a decoración con orixinais regadeiras de plástico reciclado con luces. En individual, gaña (500 euros) Alexia Ferro –segunda o ano pasado–, pola decoración do portal do número 25 da Rúa do Progreso. O segundo premio (300) lévao Naiara Peña –terceira hai un ano–, pola súa instalación nun balcón na rúa Carballeira do Chousiño; e o terceiro (175), Nerea Costa Alonso –anterior vencedora–, pola decoración da súa vivenda en O Pereiro, Laro. Ao igual que en anos anteriores, o xurado tamén decidiu outorgar dúas mencións especiais: para a praza Mestre Mateo e para a decoración dunha vivenda en Outeiro, na parroquia de Parada. No xurado participaron membros dos colectivos A Costa de Abades, Festibandeira e Escola de Fútbol de Silleda, aos que dende o Concello se lles agradece a súa colaboración. Os premios entréganse hoxe, 4 de xaneiro, ás 12:00 horas no salón de actos da casa consistorial. Por primeira vez nos catro anos de concurso estableceuse un doble sistema de votación: sumando os puntos do xurado e os da votación popular nas redes sociais. Dende o Concello de Silleda agradécese a participación e implicación de todos as persoas e grupos neste certame, convocado polas concellerías de Cultura e Promoción Económica. Xurdiu en 2020 con distintos obxectivos: fomentar a participación activa da veciñanza e a interacción social, así como a creación de ambiente de Nadal e a posta en valor o uso de materiais de refugallo ou de segunda utilización, ao tempo que se dinamiza o comercio e a hostalería locais.