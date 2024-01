A alcaldesa de Forcarei, Verónica Pichel, anunciou unha nova edición do servizo de Tardes de Lecer para axudar ás familias coa conciliación. Fíxoo tras unha visita ao cuarto campamento municipal de Nadal que se celebra estes días en Forcarei e Soutelo e que sumou un novo éxito de convocatoria ao atender a medio centenar de rapazas e rapaces nos dous núcleos, concretamente, 30 en Soutelo e 19 en Forcarei.

Así, como nos cursos anteriores, ‘Tardes de Lecer’ levarase a cabo en Forcarei os luns e mércores en horario de 16.00 a 20.00 horas no salón de actos do centro social. No caso de Soutelo de Montes, as sesións celebraranse os martes e xoves, en horario de 15.30 a 19.30 horas.Esta iniciativa non terá ningún coste para as familias. O prazo de inscrición abre hoxe, e terán prioridade os solicitantes censados.