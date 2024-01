Con motivo do primeiro periodo de exames do curso 2023-2024 que coincide coas vacacións de Nadal, a Universidade de Santiago iniciou o pasado día 4 de decembro a apertura das súas bibliotecas en horario extraordinario, que se estenderá ata o vindeiro 24 de xaneiro. Nestas semanas estarán dispoñibles 952 prazas na Biblioteca Concepción Arenal e outras 938 na Biblioteca Intercentros de Lugo. Ademais, habilítanse no Campus de Santiago dous espazos adicionais como reforzo: no Campus Norte, 348 prazas na Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais con posibilidade de ampliar noutras 291 prazas, e a Sala de Lectura de Dereito, con 700 prazas e, igualmente, posibilidade de ampliación. A maiores, na Biblioteca Xeral estarán dispoñibles 214 prazas máis.

En total ofertaranse 3.443 prazas, unha cifra semellante á do ano anterior, no que xa se incrementara notablemente a oferta de postos en preto de 700 prazas.

Logo do período de Nadal, o estudantado tamén pode acudir ás zonas de estudos específicas das súas respectivas Facultades nos horarios ordinarios, o que representa 6.123 postos totais de lectura.

“A oferta de prazas e espazos dispoñibles en horario extraordinario é froito dunha planificación que toma como punto de desenvolvemento a experiencia de anos anteriores así como as necesidades específicas do estudantado, con que se desenvolveu un proceso de diálogo de negociación para achegarlle a oferta máis adecuada as súas necesidades”, comenta en conversa con este medio Mabela Casal Reyes, directora da Biblioteca Universitaria da USC. Sobre esta cuestión Casal Reyes especifica que tamén é de especial valor a experiencia que acumulan en canto a franxas horarias de maior ocupación ou lugares máis demandados a través das oportunas medidas de monitorización para, se fose preciso, “ampliar a oferta de prazas e espazos atendendo a demandas concretas”.

Igual que nos últimos anos, só se contempla a apertura de postos na Sala de Lectura de Dereito as 24 horas, entre o día 6 e o 21 de xaneiro. A universidade conta con series estatísticas de ocupación ao longo dos últimos doce meses que lles permite seguir a evolución na intensidade do uso. Neste sentido, Mabela Casal sinala que “a decisión de concentrar a apertura 24 horas en períodos concretos está aliñado coa época na que se prevé unha maior intensidade de persoas usuarias”.

A apertura de bibliotecas e zonas de estudo 24 horas ao día foi no seu momento unha medida pioneira no contexto das universidades españolas. “O estudo dos datos de ocupación foron concluíntes, xa que a ocupación a partir de determinadas horas carecía de proporcionalidade entre o esforzo ofrecido e a demanda recibida”, sinala a responsable da Biblioteca Universitaria da USC. A isto súmase que na actualidade existen outras variables como a optimización enerxética ou o uso responsable dos recursos, que xunto coa monitorización de datos reais de ocupación e o número de exames en datas concretas (coa conseguinte correspondencia de volume de estudantado afectado), “permiten axustar con rigor e a máxima eficacia oferta e demanda de postos”.

Con todo, insístese na posibilidade de modificar e axustar a oferta de postos “con axilidade” para atender as demandas específicas en momentos concretos. “Consideramos que desta forma podemos prestar o servizo coa máxima garantía e precisión ao tempo que xestionar os recursos coa debida proporcionalidade á situación”, concreta.

Co fin de atender axeitadamente o volume de persoas usuarias nestas épocas, a institución compostelá procedeu a dúas contratacións adicionais e reforzo con persoal de seguridade.

As catro bibliotecas citadas, tres delas situadas no Campus de Santiago, só mostran diferenzas en referencia ao número de postos e o tipo de colección bibliográfica que ofrecen (pola especialización de cada centro en diferentes áreas de coñecemento). Non obstante, “a Biblioteca é unha peza central da vida dunha Universidade, unha rede con múltiples compoñentes que replican a súa actividade nos seus múltiples puntos de atención”.

Na páxina web da Biblioteca Universitaria pode atoparse a información sobre os diferentes puntos de servizo físico e acceder igualmente aos servizos virtuais dispoñibles os 365 días ao ano durante as 24 horas do día: Catálogo, recursos electrónicos para docencia e investigación e repositorio institucional Minerva.

Asentamento dos patróns de uso dende a fin da pandemia

Dende o Consello do Estudantado da USC sinalan que o seu obxectivo foi “garantir que calquera estudante teña sempre, neses períodos, unha biblioteca aberta en todo momento”. Así, aseguran que ao acordo ao que se chegou este ano “satisfará a inmensa maioría da demanda que xere o estudado”. Engaden, ademais, que “é moi semellante ao do curso anterior” o que na súa opinión “apunta a un asentamento dos patróns de uso das bibliotecas dende a fin da pandemia”. Na Biblioteca Concepción Arenal, máis coñecida como a Conchi, que ofrece preto de 1.000 prazas neste primeiro periodo de exames, vense habitualmente colas de alumnado para acceder á mesma. Mabela Casal aclara que “só se producen no momento da apertura nas fins de semana” debido a que o acceso ás instalacións realízase “de xeito ordenado e procedendo a unha ocupación gradual dos tres andares para evitar carreiras, aglomeración e a picaresca de ocupar postos para persoas que non están na cola”. Con todo, a formación de colas en momentos puntuais do día nunhas “instalacións con alta demanda”, onde a maiores dos postos de estudos se ofrecen outros servizos como a área de investigación, na planta 1 e 2, é “probablemente semellante a que se poida orixinar en calquera outro centro de similar capacidade e servizos ofrecidos” No referente aos niveis de ocupación desta biblioteca, en novembro houbo unha ocupación media do 60 %, sendo durante as tardes cando se rexistran os niveis de ocupación máis altos. No mes de decembro prodúcese un incremento gradual (75-80 %) nas primeiras semanas para acadar xa o 100 % polas tardes dende a fin de semana do 16 de decembro. No Nadal, atendendo ao comportamento do ano pasado, a ratio baixará a niveis do 60 % e xa a partir de xaneiro “entraremos nas datas de maior intensidade ata o 22 dese mes”.