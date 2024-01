O mosteiro románico de San Lourenzo de Carboeiro rexistrou o ano pasado 15.138 visitas, unha cifra que consolida a este monumento e o seu entorno como un dos máis visitados tanto da comarca dezá como do interior de Galicia.

No cómputo mensual cómpre destacar que os meses de xuño, xullo e agosto foron os máis concurridos, como xa ten ocurrido en anualidades anteriores. Así, en xuño visitaron o cenobio 1.992 persoas, mentres que en xullo a cifra subiu a 2.173 e en agosto bateríase o récord anual, con 3.042. Pola súa banda en abril, maio e setembro tamén houbo unha afluencia notable, ao superar o milleiro de visitantes nos tres meses, con 1.522, 1.156 e 1.262 entradas, respectivamente.

No primeiro trimestre do ano as cifras foron máis modestas, pero tamén importantes, con 480 visitas en xaneiro, 717 en febreiro (máis que en anos anteriores) e 676 en marzo. No último trimestre tamén se melloraron os rexistros de anteriores anualidades, ao despachar 993 entradas en outubro, 618 en novembro e 507 en decembro.

O horario habitual de Carboeiro é de mércores a domingo, de 11.00 a 14.30 e de 15.30 a 18.00 horas. Estes turnos, que están condicionados polas horas de luz natural, vanse manter ata o cambio horario na primavera. Nesta semana estará pechado o venres, véspera de Reis. En Carboeiro funciona o Punto de Información Turística do municipio de Silleda.