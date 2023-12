La reforma del mercado de abastos de Lalín está en el aire debido a los plazos de ejecución

La reforma de la Praza de Abastos de Lalín y de su espacio urbano anexo peligra, según el alcalde, José Crespo, por la imposibilidad de cumplir con los plazos de ejecución establecidos por el Gobierno central en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales (Prirep).

Así lo anunció ayer el mandatario en el último pleno ordinario del año, donde explicó que es imposible certificar el fin de obra en septiembre de 2004 [este era el plazo ya conocido y previsto] y por eso maneja dos alternativas: o que el ministerio conceda una prórroga a los ayuntamientos beneficiarios de este tipo de planes europeos o, como el proyecto técnico ya está elaborado, [fue adjudicado en agosto pasado por 117.370 euros] renunciar a esta subvención y concurrir a otras semejantes. Hace ahora un año trascendía la concesión de 1.113.840 euros al ayuntamiento para la remodelación del mercado de abastos y la humanización de su entorno para un proyecto con un coste total de 1,4 millones.

Sin dejar a un lado el sector comercial, la corporación aprobó por unanimidad la iniciativa del PSOE relativa a la puesta en marcha de bonos comercio. El edil socialista Anxo Álvarez recordó que esta propuesta ya había sido vetada por el gobierno en otras ocasiones a pesar de ser ventajosa para empresarios y clientes y funcionar en ayuntamientos o incluso con la Xunta. La concejala de Comercio, Beatriz Canda, aseguró conocer bien el interés del sector por este producto pues antes de formar parte del ejecutivo fue partícipe de la mesa local de comercio con la AED y aseveró que si no se activó fue por la negativa del departamento de Intervención. Indicó que con el nuevo año tratará de buscar los resortes necesarios para que los técnicos finalmente acepten la puesta en marcha de esta campaña.

Crespo, por su parte, refutó el supuesto abandono del Concello hacia este gremio y puso como ejemplo los más de 200.000 euros de ayudas directas durante los dos primeros años de la pandemia sanitaria. Teresa Varela (Compromiso) recordó que su partido había reclamado los bonos comercio sin éxito, además de ser una de las promesas de esta organización en la última campaña electoral. Álvarez agradeció, también la intervención de la nacionalista Ariadna Fernández, y el apoyo unánime de la cámara municipal, pero advirtió al gobierno que su organización permanecerá vigilante para que se lleve a cabo pues otras promesas en forma de iniciativa propia del ejecutivo popular como Lalín cidade de compras o el Observatorio Municipal de Comercio cayeron en el olvido.

Vías de servicio de la AP-53

“Son unos impresentables, nunca nos atendieron una petición. Hasta cuando les pedí una entrevista, me remitieron al ministerio”. Así se refirió el mandatario a Autopista Central Gallega (Acega), concesionaria de la autopista, a quien se remitirá una iniciativa para exigirle la limpieza y adecuación de los caminos de servicio paralelos a la vía de alta capacidad que discurren por ocho parroquias del municipio. El concejal de Obras, José Cuñarro, indicó que esta moción se repite ante la desidia de la empresa por acometer unas tareas que son de su competencia y aseguró que esta demanda partió de numerosos vecinos que son incapaces de acceder a sus fincas con maquinaria agrícola. Alba Forno (PSOE) consideró innecesario recurrir a una moción y plateó al gobierno que se comunicase por otros medios con la empresa, como hizo su organización. En ese instante, Crespo saltó como un resorte y dijo que Acega nunca asumió sus responsabilidades. Ariadna Fernández aprovechó ese instante para pedir al gobierno local que acondicionase las numerosas pistas que están intransitables por falta de mantenimiento y aseguró que hay vecinos que asumen estas tareas con medios propios o contratando una paleadora ante la negativa del ayuntamiento. Cuñarro refutó que se negasen medios a los vecinos y preguntó a la nacionalista si estaba hablando, quizá, de accesos privados. Miguel Medela (Compromiso) aplaudió la exigencia del gobierno a Acega y preguntó por el proceso de negociación con Adif por las escombreras restantes de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV). Crespo dijo que, a diferencia de la autopista, en este caso sí se estaban limpiando estos espacios, pero sin avances sobre la cesión o venta de los terrenos de las escombreras.

Terrenos para las pistas de atletismo

Ya ocurrió en otros plenos. Un edil del gobierno ofreció explicaciones ante una petición de comparecencia para la próxima sesión y Compromiso retiraba su iniciativa si los argumentos le parecían convincentes. En este caso la organización de Rafael Cuíña pedía la comparecencia del gobierno para que diese cuenta de la planificación de las infraestructuras deportivas. Cuíña preguntó por las pistas de atletismo, las de pádel, el graderío del Anxo Cortizo, los dos campos de fútbol 7 y otras cuestiones previstas por el gobierno y dijo si “viendo la deuda del ayuntamiento” podrían materializarse o no. Para el edil de Deportes, Avelino Souto, nunca tantos recursos se dedicaron a infraestructuras deportivas y clubs como en los últimos años y avanzó que, por ejemplo, los marcadores del Arena y del Cortizo serán asumidos de inmediato con un programa provincial. Acerca del multiusos, uno de los objetivos de la oposición desde su puesta en marcha, Souto aseguró que con el cuartipartito había 600 niños en los cursos de natación, ahora son 728, y el número total de abonados de la instalación está en 2.100. Forno echó en cara a Souto esperas de cuatro años para que niños puedan aprender a nadar o que “dejase colgadas” a entidades organizadoras de eventos a las que no pagó gastos comprometidos. En la réplica, Cuíña instó al ejecutivo a aclarar si será posible invertir más de un millón en unas pistas de atletismo como las que hay en A Estrada, mientras que Ariadna Fernández aprovechó para pedir planes de fomento de hábitos de vida saludables. Crespo, optimista, citó el plan de infraestructuras de los terrenos anexos al Arena, donde están proyectadas las pistas, e indicó que cuando remate el proceso administrativo se abrirá el expropiatorio para, ya con la superficie en manos municipales, presentar el proyecto a un plan europeo, además de esperar por financiación de Xunta y Diputación. La grada del Cortizo, confesó, deberá aguardar pues esa zona es precisamente la usada por el club de atletismo para entrenar.

Rechazo del PP a la ambulancia medicalizada

Por enésima vez el BNG reivindicó la necesidad de una ambulancia medicalizada con sede en el municipio, obteniendo el mismo resultado: el no del grupo de gobierno. La concejala Ariadna Fernández, en primer lugar, recriminó al ejecutivo popular que sus compañeros de partido vetasen esta reclamación en el Parlamento de Galicia, y a continuación citó que por las singularidades territoriales y sociales de Lalín y su comarca este servicio de transporte sanitario es más que necesario. También desautorizó la próxima ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería pues, además de operar solo 12 horas, no ataja los problemas que padece la zona. Tanto PSOE como Compromiso apoyaron la demanda del BNG. Souto replicó, tras haberlo echado en cara el nacionalista Francisco Vilariño, que efectivamente el PP llevó como primer punto de su programa electoral una ambulancia medicalizada pero que Lalín no cumplía con los requisitos exigidos por Sanidade para su implantación. “También podíamos pedir un helicóptero, pero los recursos son los que son”, dijo, y defendió un vehículo nuevo “que solo tienen cuatro ciudades”. “¿Por qué para ustedes la vida de un vecino de Lalín vale menos que la de otro concello?, preguntó Vilariño, quien recordó la promesa de la medicalizada de Alberto Núñez Feijóo como presidente autonómico, y sobre la ambulancia prevista en el nuevo contrato de la Xunta dijo que no solo es insuficiente sino que tardará seis meses en llegar. “Tenemos lo que podemos tener y con esta nueva ambulancia el servicio mejorará el cien por cien”, declaró el mandatario, al tiempo que aprovechó para reivindicar el CIS como elemento clave para mejorar la atención sanitaria en el municipio. Por otro lado, el pleno aprobó la rescisión del contrato de la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar, que será licitado de nuevo.