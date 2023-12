“La burbuja del audiovisual gallego es algo que estallará más pronto que tarde”

Álex Sampayo reconoce que lo del trabajo “va también por épocas” pero no se queja. porque “siempre me organizo para estar ocupado”. El director lalinense sigue con la gira de “O pequeno poni”, una obra teatral estrenada en octubre en Carballo y que tiene como hilo conductor el acoso escolar.

–¿Cómo está yendo el periplo por Galicia de “O pequeno poni”?

–Muy bien, pero también estamos con “Hamelin” y con un total de seis espectáculos en el repertorio. La verdad es que ahora tenemos más funciones de “Hamelin” porque normalmente cuando estrenas y hasta que los programadores lo ven, digamos siempre que tardan siempre un poquito los proyectos en arrancar. Bien, estamos contentos.

–¿Cuándo le podremos ver por Lalín estrenando algo?

–Te puedo decir que en Lalín vamos a estar con “Hamelin”. Concretamente, el 5 de abril en el Salón Teatro. Además, es un espectáculo en el que también está Fran Lareu, con el que nunca hasta ahora no había trabajado en teatro con él y me apetecía un montón. También está Mónica García, de Agolada, y muy contentos con este espectáculo. Por abril volvemos a casa se podría decir.

–¿Tiene previsto volver a hacer cine a corto o medio plazo?

–El cine lo tengo completamente aparcado. Digamos que he tenido experiencias traumáticas por el camino y ahora prefiero los proyectos que son a corto plazo más que a largo plazo. La última peli que hice, “Schimbare”, es del 2013 y tardé como cinco o seis años en levantarla. Digamos que fue un castillo de naipes que enseguida se vino abajo a pesar de llevar un montón de premios y de ser una película que funcionaba en todos los sitios donde se proyectaba.

–Sin embargo, no consiguió estrenarse.

–Efectivamente. Por eso te digo que prefiero dedicarme a proyectos que en un año puedan estar en pie, y eso me lo permite el teatro y no tanto el cine. A mi el teatro me parece un camino honroso, respetable y, además, muy gratificante porque día a día estás en contacto con el público. Quiero decir que si hoy se me ocurre producir algo, y como mucho en un año está levantado el proyecto. Es mucho más enriquecedor e insisto a muy corto plazo.

–Y eso que dicen que el audiovisual gallego está de moda.

–A ver, ya hemos vivido esta burbuja. Quiero decir que todo esto es cíclico. Nos pasó en los 90 con Vía Digital y todas las plataformas y las televisiones nuevas que aparecieron en el mercado. Lo mismo está pasando ahora con todas las plataformas evidentemente, pero claro es una burbuja que va a estallar en cualquier momento. Y yo creo que va a ser más pronto que tarde, lo tengo clarísimo, vamos.

–¿En qué se basa para realizar esta afirmación sobre el sector?

–Ten en cuenta de que ahora mismo no pueden competir tantas plataformas entre sí y van a acabar unas arruinándose a las otras. Es algo que ya ha pasado, es historia, lo hemos visto y vivido en el sector. Va a pasar exactamente lo mismo que sucedió con el ladrillo. Es cierto que en esta época en el audiovisual gallego está habiendo un gran momento pero digamos lo de gallego entre comillas. En Galicia hay mucho talento, y eso es algo que salta a la vista, pero las cosas más interesantes no se hacen en la televisión gallega. Para nada. Todo se hacen en plataformas y se llevan a cabo con dinero que viene sobre todo de fuera de nuestra comunidad autónoma. Las cosas son así.

“La TVG está completamente desmantelada”

–¿Le apetece volver a trabajar en el formato televisivo?

–La verdad es que no descarto las series en ningún momento pero tampoco es algo que me preocupe en exceso. Es decir, si alguien me llama y el proyecto me apetece y puedo hacerlo –a veces me han llamado pero priorizo mis propios proyectos y los de mi compañía a los de otros–, pues yo las hago encantado. El tema de la televisión no lo he descartado porque me divierte mucho hacer series, me parece muy creativo y retos, pero eso sí, no trato de levantar ningún proyecto porque ya tuve esa fase de estar encerrado en casa escribiendo y tratando de sacar adelante proyectos, y al final te das cuenta de que influyen tantos factores externos que tú no controlas que es triste. Es así, son las reglas del juego y por eso yo prefiero jugar en otros campos.

–¿Qué opinión le merece la situación actual que se vive en el canal autonómico?

–La TVG está completamente desmantelada. Sólo hace falta hacer un zapeo para ver lo que se produce con dinero público y que va retrocediendo año tras año. Yo me acuerdo que cuando empecé a hacer series y se rodaba un capítulo por día. Eso hace unos años como se salió de la moda y era interesante hacer chorizos. Ahora estamos volviendo a lo mismo porque importa más la velocidad que la calidad. Lo de las plataformas es otra cosa porque juegan con otros presupuestos y con otro público hasta que dure y bienvenido sea para todo el mundo que está trabajando en las plataformas. Yo también estuve trabajando en plataformas y ojalá duren muchos años pero yo para eso soy bastante apocalíptico.

–¿Se considera uno de los privilegiados de su generación?

–No lo sé. Veo la carrera de Alfonso Zarauza, que fue compañero mío y empezamos más o menos a la vez, y que además ha recibido muchos premios pero cada película que filma le cuesta entre siete u ocho años levantarla. Es bastante triste, la verdad.