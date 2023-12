El programa de Intervención Integral a Persoas con alzhéimer e familias coidadoras que el Concello de Silleda desarrolla a través de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e otras demencias da provincia de Pontevedra (Afapo) continuará otro año más en el municipio. El alcalde, Manuel Cuiña, y la edil de Benestar, Ángela Troitiño, mantuvieron un encuentro con el presidente de Afapo, José Manuel Constenla, de cara a coordinar las acciones asistenciales del programa para el próximo año.

Para el ejercicio 2024, el Concello aumentará la dotación para este programa, que se situará en 20.000 euros (3.000 euros más), y que implementará las actuaciones previstas. Así, además de los talleres de terapia ocupacional y estimulación cognitiva que se realizan en el programa se celebran todos los martes y jueves de 10.15 a 13.30 en las instalaciones de la Casa da Xuventude a lo largo de todo el año (excepto en agosto), también está previsto desarrollar un curso de formación para familias cuidadoras.

Este ciclo formativo para personas cuidadoras no profesionales , a través del programa Coidados compartidos, está previsto que se celebre en marzo, con varias sesiones en las que se abordarán cuestiones como los síntomas cognitivos y no cognitivos, terapias no farmacológicas, la comunicación con las personas con demencia o el autocuidado de la persona cuidadora.

“Estamos muy satisfechos con este programa integral que iniciamos ya en el año 2014 y que tan buenos resultados está dando, no solo para los vecinos que padecen esta dolencia sino también para sus familias, con consejos e indicaciones que muchas veces se desconocen”, señala el alcalde destacando que la puesta en marcha de esta iniciativa es “una clara apuesta de este gobierno por las políticas sociales”, añade.

En las próximas semanas, una vez firmado el acuerdo y finalizadas las valoraciones por parte del personal de Afapo, comenzarán los talleres de estimulación cognitiva para las personas con de alzhéimer y otras demencias que continuarán hasta final de año en la Casa de la Juventud. Las sesiones tendrán lugar todos los martes y jueves, en dos turnos, en las que se repartirán las 27 personas que participarán este año en el programa, con un claro objetivo de prevención de la enfermedad.