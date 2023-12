Justo cuando el reloj empieza a contar las horas para que arranque un nuevo año, A Estrada escribe un nuevo capítulo en su historia. Es ya una tradición completamente arraigada en la programación navideña. El Museo do Pobo Estradense, aquel que lleva desde hace décadas el nombre de Manuel Reimóndez Portela, presenta cada año por estas fechas un nuevo volumen de trabajos pensados para dejar constancia de curiosidades, pasajes históricos e imágenes que no harán otra cosa que ganar aplomo y valía con el paso del tiempo, preservándose para las generaciones futuras en la páginas de A Estrada. Miscelánea Histórica e Cultural. El número 26 de esta publicación se presentó en la noche de ayer en el Museo do Moble e da Madeira (MOME), ya que el Reimóndez Portela continúa todavía cerrado al público.

El presidente del patronato y director de esta publicación de periodicidad anual, Juan Andrés Fernández Castro, fue el cargado de presentar la relación de autores y artículos de este año a las personas que quisieron arropar ayer el alumbramiento de un nuevo número de Miscelánea. En este último ejemplar son un total de 12 los artículos que se incorporan a la ya lista de trabajos y a la numerosa nómina de investigadores que aportan sus artículos a la publicación. Las temáticas son diversas y todas ellas aportan novedades a los muchos aspectos abordados a lo largo de los años por esta revista. El ejemplar de este año se abre con un artículo del párroco de Oca y Arnois, Carlos Miramontes Seijas, y está centrado en Santa Paterna Gudesíndez. Investiga en torno a la tradición que rodea al sepulcro medieval situado en la iglesia parroquia de Arnois. Luis Ferro Pego y Xosé Troiano Carril ofrecen un artículo sobre las campanas y campaneros en el tierras estradenses mientras que Guillermo González Raviña escribe sobre la batalla de Cacheiras de 1846. Javier García Gómez analiza los derechos de representación, rentas y patronato de San Martiño Pinario y la Universidade de Santiago sobre varias parroquias estradenses, en tanto que Henrique Neira Pereira se centra en el seudónimo Xan da Ulla, utilizado por Manuel García Barros, Manuel Muíños Graña y José Rey-Alvite Feás. Cartografía do esquecemento es la reflexión ecologista, desde un discurso fotográfico, que ofrece Ariadna Silva Fernández, mientras que Carmen María Sánchez Arines –con fotografías de Marga Fraga– descubre las entradas practicadas en las paredes de las casas más antiguas y que permitían, por su especial anchura, el acceso de carruajes llamadas “portas cocheiras”. José Bértolo Ballesteros investigó sobre el doctor Ramón Amigo Brey y Damián Porto Rico hace un recorrido por las minorías marginales y excluidos en el Antiguo Régimen. Mercedes Brea centra su investigación en una Cantiga y su posible vinculación con la parroquia de Ribela, mientras que Juan Andrés Fernández Castro ofrece un recuerdo, a través de fotografías, a la clase de la profesora María del Carmen Castro Dono (1950-1954). Cierra el volumen Ofelia Rey Castelao con un trabajo sobre Jacoba Ozores.