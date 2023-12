A Estrada abrió ayer una programación cultural y deportiva pensada para poner, en estos días de fiesta, el broche a 2023. Con desfile de gaiteiros y presentación de la publicación anual del museo para la jornada de ayer, esta tarde toma el relevo el teatro. El Principal acogerá dos funciones de la obra Os Tres Porquiños, de Educa Teatro. Habrá pase a las 17.30 y a las 19.30 para disfrutar de una versión de la popular historia. Además, también esta tarde, ya en la Praza do Mercado, Moa Quinteto actuará para todos os presentes (18.30)

Mañana jueves la diversión llegará de la mano de Filipa co Nadal, de Bandullo Azul. Será a las 18.00 horas el Rúa Calvo Sotelo, junto con Ce Orquestra Pantasma en la Sala Abanca desde las 19.00. Ya a las 21.00, el Teatro Principal acogerá un concierto tributo a Phill Collins por parte del grupo In the air Tonight.

La animación en la calle continuará el viernes y el sábado, con los espectáculos O dentista, de Troula Animación. Será nuevamente en la Rúa Calvo Sotelo (18.30) y la visita de O Apalpador, de Os Monifates (Praza do Mercado, a las 19.30 horas). El sábado tomarán el relevo Fanfarria Taquikardia por las calles Calvo Sotelo, Serafín Pazo y Praza do Mercado (desde las 18.30 horas).

El punto y final de la programación cultural y deportiva del año llegará el domingo, con una doble cita: la III San Silveira BTT y la XIII San Silvestre Estradense, ambas pruebas de carácter no competitivo y con carácter solidario.