El chapuzón más caritativo

La cuarta edición de la San Silvestre Acuática de A Estrada no defraudó. El evento consiguió reunir a más de un centenar de nadadores el domingo en la piscina de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Todos los participantes pusieron su particular grano de arena solidario en una jornada donde el buen ambiente fue la tónica dominante y la recaudación volvió a mostrar el talante humanitario de los vecinos. Finalmente, se consiguieron recoger unos nada despreciables 430 kilogramos de alimentos no perecederos. Todos ellos se harán llegar a Cáritas Parroquial de A Estrada para su reparto lo antes posible entre familias en riesgo de exclusión del municipio.

Cabe destacar que, aunque en un primer momento estaba previsto la participación de media docena de equipos, al final se cayó uno de ellos de la lista por la imposibilidad de acudir su capitán, que no era otro que el triatleta Adrián Picallo Mato, ausente por una indisposición de última hora. La organización, que corrió a cargo del Club Natación y Salvamento (CNS) de A Estrada en colaboración con la empresa que gestiona la piscina de la Agasp, Auga V. A., optó por repartir a los nadadores que sobre el papel tenían que participar en ese equipo entre los otros cinco restantes en la San Silvestre Acuática. Palmarés Por lo que respecta a la clasificación final del evento acuático solidario estradense, decir que la primer posición fue para el conjunto encabezado por la marchadora estradense, Carmen Escariz, que recientemente batía el récord gallego de los diez kilómetros, y que ejerció de lideresa tanto fuera como dentro del vaso de la Agasp. La segunda posición la ocupó el equipo capitaneado por el teniente de alcalde del Concello de A Estrada, Juan Constenla, mientras que el podio final lo completó el equipo de otro político estradense, Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia. El palmarés final de la San Silvestre Acuática de A Estrada lo cerraron el cuarto puesto del equipo liderado por la escritora Susana Sánchez Aríns, y la quinta posición conseguida por la formación encabezada por Uxía Rodríguez Nebra, la mecánica y miembro la pasada temporada del equipo Angelus MTA Team del Mundial de Moto 3. Todos ellos celebraron tanto el éxito de participación como la ingente cantidad de alimentos conseguidos durante el evento. El humorista Pablo Chichas fue el encargado de hacer las veces de presentador arrancando muchas sonrisas entre los participantes. Mantener el mismo formato de sus dos ediciones prepandemia y la del 2022 también contribuyó a que la San Silvestre Acuática de A Estrada se consolide en el calendario navideño.