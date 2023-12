PSdeG-PSOE y BNG de Lalín valoran conjuntamente el presupuesto municipal para 2024, que califican de “pésimo para Lalín”, asegurando que se elabora “con el único objetivo de pagar la desproporcionada deuda generada por el PP en año electoral”. Socialistas y nacionalistas afirmaron que se trata de “el peor presupuesto de la historia de Lalín” y lo resumen en una escandalosa subida de salarios, un incremento del 25% en impuestos directos y la recuperación de otros sin recaudar, mientras que las inversiones y las cotizaciones sociales bajan.

Alba Forno señala que “estamos ante un documento con más impuestos para los vecinos, más deuda, más despilfarro en salarios y menos gasto social para mejorar la calidad de vida vecinal”. La edil socialista recuerda que “la mayor recaudación fiscal en 2024 motivada por la escandalosa subida de impuestos del PP supone un recorte de un presupuesto que sólo apunta a pagar una deuda disparada”. Añade que “es un presupuesto que no añade nada a los lalinenses y que profundiza en la desigualdad, que escatima gasto social y no incluye proyectos prometidos como las pistas de atletismo”. Forno lamenta que “el PP use el enfrentamiento con el Gobierno para ocultar que es incapaz de aprobar los presupuestos en tiempo y forma”. “Decir que no se aprobaron antes porque no se conoce el presupuesto del Estado es mentirle al pueblo para tapar la falta de trabajo y la incapacidad de gestión del equipo de Crespo Tampoco se sabe qué recibirán de la Deputación. Son mentiras que caen por su propio peso”, concluye Alba Forno.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Francisco Vilariño, insiste en que “las cuentas atienden sólo a la necesidad del PP de pagar la deuda y al despilfarro de dinero público en año electoral, que asciende a casi 8 millones de euros”. Considera “un despropósito que la subida de impuestos como el IBI y la recuperación de otros como el ICIO y las plusvalías suponga un recorte de 700.000 euros respecto al año pasado”. Vilariño también critica “gastos inmobiliarios por 2 millones de euros, para financiar la innecesaria urbanización de la gran plaza, mientras el rural está abandonado y no hay partidas para empleo. Además son cuentas antisociales y reflejan la falta de iniciativa política y de un proyecto para impulsar el desarrollo social y económico de Lalín”. También critica que “un gobierno con mayoría absoluta, con los salarios más altos de la historia y un ejército de asesores es incapaz de aprobar las cuentas a tiempo”.

Pacto con Compromiso

Ante esta realidad, los portavoces de ambas formaciones mostraron también su “asombro” por el hecho de que Compromiso por Lalín “pactara con el PP unas cuentas escandalosamente malas para los lalineses”. Vilariño recuerda que “el documento político que avala las líneas de actuación de un gobierno para todo un año parece que se aprobará con el visto bueno del partido de Rafael Cuíña, que tendrá que aclarar a qué responde este hecho”.

Forno asegura que “es difícil entender que desde la bancada de Compromiso por Lalín se pueda apoyar un documento económico nefasto”, recordando que “pese a todo, a día de hoy aún no se sabe qué puntos se han acordado exactamente ni los motivos reales de este apoyo de Cuíña al gobierno de Crespo”.