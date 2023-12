Su nombre no dejaba mucho margen a la interpretación: Tiritón. Incluso a mí cortísima edad era capaz de adivinar lo que podía esperar de aquel muñeco. Y reconozco que no estaba nada mal para la época, pero yo suspiraba por un Baby Feber. Así que aquella tarde, la insistencia de mi madre delante del escaparate del desaparecido Simago de Santiago tenia la batalla pedida. Y, por supuesto, yo también. Ella cantaba las virtudes de Tiritón y yo miraba embelesada el cabello rojizo de Baby Feber. Es fácil adivinar cuál habían escogido para mí aquel año los Reyes Magos, ¿no? Efectivamente. La mañana de aquel 6 de enero se me pasó por la cabeza aquel error de entendimiento para alguien que se presumía tan mágico como para entrar sin ser escuchado en aquel pequeño piso de Compostela, pero no podía perder mucho tiempo en contemplaciones: tenía que descubrir si aquel Tiritón hacía lo que prometía si lo sumergía en la bañera, aunque solo fuese por estrenar aquella toalla tan bonita que traía consigo.

Melchor, Gaspar y Baltasar nunca fueron especialmente contemplativos con mi carta. Debían de leerla con prisa: captaban la esencia y dejaban sobre mis zapatillas lo más parecido que podían encontrar, siempre sin pasarse de su precio justo. Ahora me hace mucha gracia, pero de pequeña no me reía tanto. Con frecuencia había chasco, claro, pero no me regodeaba en la decepción. Era más interesante –y conveniente– el conformismo. Que si pedía una Barbie, pues llegaba Chabel o, en su defecto, la Darling, que debía de ser prima lejana de la archiconocida muñeca rubia que yo anhelaba. El año que los Reyes leyeron bien la palabra BARBIE en mi carta comprendieron que era esa y no otra. Claro que la culpa fue mía por no especificar que yo la pedía con la pretensión de jugar a peinarle su larga cabellera rubia. Dolió, pero hubo que jugar con la única Barbie del momento que traía su melena rizada. De nada sirvieron mis intentos por estirar aquel pelo encaracolado de la Barbie Estilos.

¿Que pedía unos patines de bota? Pues, hala, podía llevar las botas puestas y atarme aquellos hierros extensibles que se ajustaban con unas correas. Eran unos cachondos los Magos. Todos los años se empeñaban en dejarme un disfraz, que mis padres aplaudían como muy oportuno para los próximos Carnavales. ¡Di que sí! De lo más previsores ellos...Yo también terminé por aprender y decidí, ya más consciente de lo que había, apostar por el bonachón de Papá Noel. La línea directa que te da la confianza de los años hizo que la cosa mejorase bastante.

De anuncio

Los anuncios eran otro clásico. Incluso en tiempos en los que la televisión y la publicidad no tenían tan en cuenta a los niños, en la época más próxima a la Navidad el tiempo de anuncios era una delicia, una auténtica galería de maravillas lejanas. ¡Y tan lejanas! El día en que a alguien se le ocurrió la brillante idea de colocar un printer en el que se leía “artículo superior a 10.000 pesetas” o –incluso– “superior a 5.000 pesetas” le dio una estocada a mis expectativas. En mi casa era como ponerle los famosos dos rombos a una película: yo quedaba completamente al margen. Aún así, seguí escribiendo y deseando fervientemente la Supervan de Chabel –una caravana preciosa con la que la muñeca se iba de aventura– y el supermercado Smoby. Ni que decir tiene que ni una ni otro.

Sin embargo, pese a todas esas pequeñas –y ahora comprensibles– decepciones, siempre conservé esa ilusión tan mágica de la mañana de Navidad o del día de Reyes. Igual no encontraba lo que pedía, pero abría los paquetes con la misma emoción y me reponía en cuestión de minutos al descoloque inicial. No sé cuánto tiempo podré decir lo mismo en relación a mis hijos, porque los adultos, ahora con muchas más posibilidades y opciones de las que tenían nuestros padres, nos encargamos de estropearles la ilusión. Por todo lo que les damos y por cómo muchas veces creemos que conviene tratarlos.

Un drama en el salón

Hace unos días me encontré a mi hija de 9 años llorando a moco tendido en el salón. Con su marcada vena dramática, pero triste de verdad, me dijo que le habían “destrozado la ilusión”. Efectivamente, pude intuir cómo aquella confianza mágica que tanto tratamos de alentarle empezaba a resquebrajarse. Alguien le había desvelado lo que entendía que era el gran secreto de la Navidad.

Me preguntó una y otra vez si los padres eran quienes compraban los regalos que llegaban bajo el árbol, una cuestión clásica que temen todos los progenitores y que siempre termina llegando. En realidad, la clave no está en la pregunta, está en la respuesta. Y creo haber entendido -completamente sobre la marcha– que es aquí donde reside el verdadero secreto.

Vivimos en la sociedad de la información. Internet, tal y como me hizo recordar mi hija, tiene respuestas para todo, en un sentido y en el contrario, acertadas y equivocadas. ¿Y si hay cosas que, sencillamente, están por encima de ese afán por racionalizarlo y explicarlo todo? No podemos mentir, pero sí podemos conseguir que la verdad sea diferente. Así que mi marido y yo nos recompusimos a la pregunta y, cada uno por su lado, llegamos a la misma respuesta: yo escribo cada año con ilusión mi carta para Papá Noel y los Reyes Magos; yo no compro mis regalos y siempre aparece algo para mí bajo el árbol. En realidad, no me importa quién los coloque ahí, porque vivo la Navidad con la ilusión de encontrarlos. Quien diga lo contrario no es más listo ni posee la respuesta al misterio, sino alguien digno de pena porque no siente esa emoción. Así que si, cuando notas que tus hijos están a punto de desprenderse de ese último y gran signo de la inocencia de infancia, igual resulta conveniente ponerlos ante la tesitura de escoger: ¿quieren vivir la ilusión de la Navidad? A mis 42 años yo todavía sigo diciendo que sí.