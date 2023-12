O Altar do Sol de Alperiz

O grandioso dolmen que se localiza na castigada necrópole de Alperiz, popularmente recoñecido como O “Altar do Sol”, non só destaca pola súa gran monumenalidade, senon tamén por certos aspectos que parecen ser comúns ao “mundo megalítico”.

O domingo (17-12-2017), nunha conferencia pública, que houbo no local social de Alperiz, a arqueóloga María José Bóveda informou, de forma moi detallada, da multitude de aspectos que se coñecen en relación co megalitismo e como gran parte dos mesmos se podían ver plasmados nesta singular parroquia. As mámoas de Alperiz non son estrelas fugaces, senon o punto de partida dos primeiros pasos no coñecemento do megalitismo en base a un estudio “in situ”, no propio terreo monumental e iso pode observarse nunha simple analise bibliográfica.

A Historia de todo canto ten sucedido en Alperiz non ofrece dúbidas nin no aspecto científico, nin no aspecto social, nin tan siquera no político e cultural. Os primeiros investigadores que se achegaron aquí, foron os do SEG (Seminario Estudios Galegos), segundo recolle Alvarez Limeses na “Geografía General del Reino de Galicia” dirixida por Carreras Candí e publicada en 1936. Aqueles pioneiros na investigación da nosa Prehistoria quedaron asombrados ante a grandeza das mámoas de Alperiz e iso mesmo recolle en 1951 o investigador local Crespo Nazara na “Cartilla de Geografía de la Comarca de Lalín”. Sen embargo foi Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (profesor de Debuxo Lineal na Escola de Artes e Oficios do “Maestro Mateo” de Santiago), nun visita realizada o 31-3-1956 en compañía do cura de Muimenta, quen primeiramente se decatou da existencia de grabados serpentiformes que había na “Mamoa do Cruce” e da monumentalidade excepcional do “Altar do Sol”

Inmediatamente Filgueira Valverde e Alfredo García Alén recollen a información e publicana en sucesivos anos (1956, 1959, 1977) en “Materiales para la Carta Arquelógica de la Provincia de Pontevedra”. Mencionan a existencia de seis mámoas con cámaras dolménicas de sete esteos e consideran que o “Altar do Sol” (nome popular, segundo Bouza Brei) é unha “colocación de pedras”, en forma de recinto, presidida por outra pedra con dúas escavacións e grabados, segundo transcricion literal. Esa, tamén, é a opinión de Sobrino Lorenzo-Ruza e Martínez López que non consideran o “Altar do Sol” como un dolmen senon unha estructura “steinsetzung” ou “colocacións de pedras” características da Cultura Megalítica da zona occidental.

Crenzas polulares

Segundo as crenzas populares as mámoas foron levantadas polos “mouros” ou, posiblemente, polos romanos. Segundo certas informacións foron cemiterios moi antigos e ata se afirma que foran “parapetos de guerra” levantados como postos de vixilancia para observar os movementos dos adversarios. Neste sentido cabe recordar que a carón da necrópole de Alperiz pasaba un vello camiño que chegaba á Ponte dos Cabalos, por onde se atravesaba o río Arnego, que permitía pasar ao concello de Agolada onde se celebraba unha importante feira cerca de Aián

Folklore: Ao perseguir un coello que se meteu no túmulo que ten a cruz que dá nome ao conxunto, sacouse do monumento un recipiente de barro que contiña po de “fungo” que brilaba. Certo tratante de gando que pasaba cara a feira de Agolada dixo que aquilo era “mirra” e que fora unha gran perda telo tirado. Alí hai minas de ouro “en trozos” e tamén “encantos”. Os anciáns din que as fixeron os “mouros” ou os romanos . . . aínda que algúns cren que eran cemiterios e outros que eran parapetos de guerra “de cando andaba a guerra forte” e que se comunicaban coas mámoas de Sabugueiro cando había guerra.

En 1989 o arqueologo Penedo Romero realiza unha rápida intervención arqueolóxica na “Mámoa do Cruce” (mámoa nº 7) dentro da campaña promovida pola Xunta de Galicia para recoller datos informativos en varios dolmenes. Os resultados desa intervención son practicamente descoñecidos a día de hoxe.

Entre o 28 de abril e 5 de maio de 1990 a Asociación Cultural “O Naranxo” de Lalín, organizou as “I Xornadas de Defensa do Patrimonio” nas que o profesor Vázquez Varela espuxo a situación do fenómeno megalítico na zona de Lalín e un grupo de persoas visitou o conxunto megalítico de Parada de Alperiz pero, en contraste, co interese que estaban despertando estas xornadas, aos poucos días (a mediados de xullo) o propietario da finca, na que se localizaba o “Altar do Sol”, arrasou por completo tres mámoas cunha máquina escavadora (”ás miñas fincas non se ven a meter ninguén. Así que todo isto que está a pasar, acabo eu con el nun par de horas”. E desta forma quedaron arrasadas as mámoas que había no medio da finca, salvándose parcialmente a que estaba na cima da finca, afectada polo lado Norte por un camiño de servidume ás fincas de Valsinado e por completo o Altar do Sol.

A Asociación Cultural culpou ao goberno municipal desta actuación por non ter adoptado as medidas preventivas que foran aprobadas nun acordo plenario anterior (”non fixeron absolutamente nada, nin tan siquera unha campaña de sensibilización cidadá e tampouco procederon á sinalización das mámoas, que era o mínimo que se lles pedira”). O concello, unha vez aceptada a responsabilidade de conservar o conxunto megalítico, recibiu, da Dirección Xeral de Patrimonio, unhas normas de conservación entre as que figuraba, primeiramente, a compra ou expropiación do terreo onde estaban ubicadas as mámoas, algo que nunca se fixo, nin se pretendeu facer.

A excepcional salvación do “Altar do Sol” deste atentado patrimonial, a defeita completa de tres mámoas e a case completa de outra, foi debida a certo temor, por parte do propietario, a destruir unha construcción simbólica da que tiña recibido, anteriormente, información por parte dalgún organismo público, como o Ministerio de Información e Turismo, unha vez que se aprobara a Lei de Patrimonio (1986).

Con todo, ultimamente, a Consellería de Cultura tense implicado na súa conservación e realizou varias campañas tanto no Altar do Sol como nas outras mámoas deste Conxunto Megalítico: escavación e valoración arqueolóxica do Altar do Sol, escavación valorativa na mámoa do Cruce, estudo dos grabados e pinturas dos ortostatos da cámara da mámoa do Cruce, tentativa de reconstrucción dos ortostatos do Altar do Sol cos anacos dos mesmos que se atopan ao seu pé, limpeza recente do conxunto megalítico por arqueólogos profesionais e colocación de nova sinaléctica