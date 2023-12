Divina Peiteado sobrevivió en el monte de Fornelos “porque nunca dejó de moverse”

El feliz hallazgo con vida de la octogenaria Divina Peiteado Varela después de pasar tres días a la intemperie llenó de alegría tanto a la parroquia cruceña de Toiriz, su lugar de procedencia, como a las numerosas personas que participaron en su búsqueda. Miguel Carbajal, responsable de formación del Grupo Canino de la ONG Intervención Ayuda y Emergencia (IAE) y Miguel Montero, factótum de la misma en la delegación de Galicia, fueron los que dieron con su paradero en compañía de “Ula do Sorribas,” una perra pastor alemán de cinco años y medio de edad cuyo guía es Montero, con el que vive y trabaja.

“Una hora antes estábamos batiendo una zona que la Guardia Civil nos pidió que revisáramos a fondo. En ese momento, nos dijeron que uno de los hijos encontró una prenda, que no estaba seguro si era o no de su madre, pero que era interesante. Nos fuimos Miguel y yo para el lugar con un perro cada uno”, recuerda Carbajal, que añade: “Llegamos a la zona, pedimos a la Guardia Civil que la acotara y así lo hicieron. Metimos los perros, le pedí a Miguel que sacara a “Ula”, que era la perra que debía intervenir por su veteranía, arrancó, fue caminando delante, olió la prenda y se fue directa hacia la señora rápidamente”.

Miguel Carbajal todavía se emociona haciendo memoria sobre esos instantes tan cruciales para proseguir con su relato: “En cuanto me dice por la emisora, no digo nada porque los hijos estaban en el fondo del monte en un cortafuegos a unos 300 metros y la Guardia Civil estaba preservando que nadie estorbara. En ese primer momento no digo nada, hablo con él y me dice ‘viva’. Fue cuando grité ‘¡está aquí viva!’ y fue cuando estalló la emoción entre todos los que estábamos allí por todo lo que pasamos”.

El encuentro fue tenso como explica el responsable del grupo canino de IAE. “Cuando llegó la perra la mujer estaba inmóvil y completamente acurrucadita como para pasar la noche o preparándose para ello. La primera impresión de Miguel fue que estaba sin vida. Tan pronto se acercó y le vio los ojos abiertos, y movimiento en la mirada Miguel le habló. Ella emitió un sonido muy débil y se activó todo inmediatamente”, continúa. Estabilizada la anciana entre todos se dio aviso a la ambulancia, “que tardó 11 minutos en llegar y bajamos la ladera del monte para llevarla hasta ella”, indica Carbajal. Una vez localizada, Divina Peiteado “dijo muy bajito dos o tres veces ‘gracias, gracias, gracias’. Vino el hijo y ya le hablaba diciéndole ‘hola mamá, campeona’ en presencia de todos nosotros”.

Explicar las causas por las que esta mujer esquivó a la muerte tiene sus claves. Carbajal está convencido de que “Divina sobrevivió por su movilidad. Eso la ha salvado y ha permitido que la encontremos. Nosotros cuando fuimos a la prenda, la perra cogió un rastro muy firme porque era un rastro del día. La mujer estuvo moviéndose en una zona bastante soleada aunque estaba muy tapada. El helicóptero de la Guardia Civil estuvo encima de ella y con sus aspas desplazó las prendas porque descendió mucho. Estaba muy oculta porque yo creo que se estaba preparando para descansar. Ella fue consciente de donde estaba y donde se ponía. Incluso bebió un poco en algún sitio”.

La mujer tenía un poquito de tierra en la boca, “tal vez de echarse una mano o de intentar llevarse algo a la boca”, dice Carbajal. “Lo que sí es cierto es que el hecho de moverse le salvó la vida “porque nosotros empezamos a trabajar el lunes a las 12 de la noche y paramos a las siete y media de la mañana del día siguiente. Esa noche nuestra obsesión era que Divina se nos iba a morir porque estábamos a un grado bajo cero. Al moverse entró en calor porque cuando la encontramos no estaba helada, sino templadita. Estuvo al sol y con un instinto de supervivencia brutal hasta última hora. Es cierto que otra noche no la aguantaba porque estaba al límite cuando dimos con ella”, explica.

En la UCI

Divina Peiteado se encuentra en la UCI del Clínica, don está siendo atendida. Su hijo José indica que “está mejor. Las constantes vitales están bien. Está en Cuidados Intensivos y por el momento no podemos entrar a verla. Me imagino que estará alimentada por vía intravenosa y recuperándose”. Los miembros de IAE Galicia permanecen muy pendientes de la evolución de la octogenaria de Vila de Cruces desde su rescate. “Les hemos dicho a su familia que por favor nos hagan saber cómo está. Está claro que es una mujer de una fuerza tremenda y si pasó las primeras horas y la recuperan, no creo que tarde demasiado en volver a casa”, concluye un Miguel Carbajal reconfortado por el desenlace de este suceso.