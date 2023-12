“Estará prohibido por ley el cortar la luz a personas con problemas económicos”

El eurodiputado socialista lalinense Nicolás González Casares ha sido una de las piezas claves de la Reforma del Mercado Eléctrico acordada recientemente en Estrasburgo. La medida, de la que Casares fue ponente en la Eurocámara, pretende proteger a los consumidores con medidas para abaratar la electricidad, estabilizar los precios y actuar en situaciones de crisis.

–Tengo entendido que las negociaciones no fueron fáciles.

–Fácil no fue llegar hasta la reforma porque fue durante la crisis. Entre la ministra Teresa Ribera y desde el Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo empezamos en el otoño de 2021 a llamar la atención sobre esto. Luego ya se disparó con la invasión de Ucrania y ahí los precios se dispararon de tal manera, y afectaron de tal manera y afectaron tanto a la gente como a la economía en general que no quedó más remedio que seguir empujando. Al final, la comisión dio su brazo a torcer y tenemos por fin esta reforma.

–¿Qué fue lo más complicado en el proceso de debate previo?

–La negociación tiene dos partes, una en el consejo, donde fue tremendamente difícil poner de acuerdo a Francia y a Alemania, y otra en el parlamento, que es la que llevo yo. Y lo más difícil fue ponernos de acuerdo en cómo instaurar las medias de emergencia que permiten intervenir el mercado cuando hay una crisis. Los grupos más conservadores querían reducirlo y nosotros abogamos porque fuera más automático. Ellos consiguieron que no existiera un techo. Yo creo que es equilibrado y aparte tengo el apoyo de los grupos más importantes de la cámara. Lo más complicado en estos casos es negociar y no perder a nadie de los que llevas contigo en el camino.

–Si tuviera que explicarle a la gente de la calle en qué van a notar esta reforma, ¿dónde pondría el acento?

–El primer foco lo pongo en una cuestión fundamental, y es que alguien que tenga problemas económicos si en una situación de altos precios le quieren cortar la luz, va a ser imposible. Va a estar prohibida por ley la desconexión. En el total de la población: precios más estables, menos volátiles y a largo plazo mucha flexibilidad para que cada uno elija realmente lo que se adapta a sus necesidades. Van a estar protegidos.

–¿Se imaginaba cuando llegó a Estrasburgo formar parte de una empresa de este calibre?

–La verdad es que no. Sabía que iba a actuar en cuestiones de renovables pero nunca pensé que iba a reformar el mercado eléctrico porque era algo que ni estaba en la agenda. Pienso en mi escaño pero también a veces en mi abuelo y en mi bisabuelo, que fueron los que trajeron la electricidad a Lalín y qué pensarían cuando su nieto o bisnieto actúa en las reglas del mercado para 450 millones de personas y en la electricidad que ellos trajeron por un hilillo a Lalín.

–Por su formación, debería estar más vinculado a lo sanitario, ¿no?

–Bueno, es que esa es la otra pata que llevo. Otra de las cosas que no esperaba es reformar la Agencia Europea del Medicamento durante un pandemia, a la que incrementamos, le dimos más fortaleza y, sobre todo, reglas para atender en casos de emergencia y eso ya está funcionando a día de hoy. La reforma está en vigor y hay elementos como la lista de medicamentos críticos para toda Europa que propusimos y funciona. O por ejemplo la revisión de la directiva de farmacia por parte de los socialistas. Es una pieza legislativa tremendamente importante empresarial y social.

“Me siento cómodo en la Eurocámara”

–¿Se encuentra cómodo en su escaño en Bruselas? –Mi profesión está presente y muchas de las medidas tienen que ver con cómo actuar en emergencias. También tengo que decir que estoy contento, sobre todo con el trabajo realizado en una legislatura que fue muy complicada y que pienso que la presidencia de España ha solventado con nota. –¿Se ve mucho tiempo yendo y viniendo a la Eurocámara? –Lo que decida el partido. A priori, ahora hay que ir a unas autonómicas y cambiar Galicia, y después vendrán las europeas y ese es el objetivo. Insisto, estoy a disposición del partido pero sí, reconozco que estoy cómodo. –¿Cree que los ciudadanos valoran el trabajo que se realiza en la instituciones europeas? –Cuesta mucho no sólo por estar lejos, sino porque a veces la atención mediática va más a donde hay confrontación y en el Parlamento Europeo lo que hay es diálogo y negociación. Pero sí es cierto, créeme que nos esforzamos, y que las medidas y decisiones que se toman afectan a todos. El 70 por ciento de la legislación que se debate en los parlamentos nacionales y autonómicos es simplemente una adaptación de las leyes europeas que hacemos el parlamento y consejo europeos. Por lo tanto, yo hago todo lo posible por salvar esa distancia pero a veces no llegas. Por lo menos, esperemos que algún día miles de consumidores españoles y gallegos van a verse beneficiados por estas medidas del mercado eléctrico. No sabrán que las hicimos, pero lo importante es que se beneficiarán de ellas. Queremos una transición justa y para ello necesitamos un mercado más justo, y ese fue uno de los objetivos. –Me consta que tiene buena relación con los rivales políticos. –Es necesario negociar con el contrario porque sin él no haces nada. Para tener mayoría absoluta necesitas al menos que tres grupos se pongan de acuerdo. No existen mayorías absolutas. Al estar alejado del foco mediático que suele haber en Madrid es más fácil establecer relaciones personales.